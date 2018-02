L'actualité du jazz : Norma Winstone, des mots sur grand écran

Au sommaire aujourd'hui

Norma Winstone à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ray Charles - Four Classic Albums

Pour son quatrième album « Descansado » qui paraît chez ECM, un voyage créatif dans le monde de la musique de film, le trio de Norma Winstone composé de Klaus Gesing et Glauco Venier accueille comme invités Helge Andreas Norbakken et Mario Brunello. Ensemble ils explorent des musiques écrites par Nino Rota, Michel Legrand, William Walton, Bernard Herrmann, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Madredeus, Luis Bacalov et Dario Marianelli pour des films signés par Martin Scorsese, Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Norman Jewison, Franco Zeffirelli, Laurence Olivier et quelques autres.

“Descansado”, qui tire son nom du thème nostalgique qu’Armando Trovajoli a composé pour le film de 1963 de Vittorio De Sica “Hier, aujourd'hui et demain”, est un album qui fonctionne sur plusieurs niveaux. Recueil de chansons pleines de grâce, il invite également l‘auditeur à réfléchir sur les relations créatives qui se tissent entre cinéastes et compositeurs, et sur les multiples façons, souvent très subtiles, qu’a la musique de contribuer à la dimension émotionnelle d’un film.

Quelques-unes des pièces réunies sont des classiques de la musique de film : on y trouve notamment What Is A Youth de Nina Rota et His Eyes, Her Eyes de Michel Legrand, magistralement réinventées par Winstone et son groupe. Pour six autres chansons du recueil Norma a écrit de nouvelles paroles. Car en plus d’être une des plus grandes chanteuses de jazz actuelles, Winstone s’est imposée depuis longtemps comme une parolière d’une grande sensibilité, dont les textes savent à merveille capturer l’humeur d’un moment ou d’une situation d’une manière qu’on pourrait aisément qualifier de cinématographique. Et c‘est de fait ce qu’elle fait ici, ses histoires d’amour et d’abandons se cristallisant le plus souvent à partir d’un regard, d’un geste, ou d’un contact. Avec des arrangements plein de fraîcheur et d’imagination, Venier et Gesing développent à la fois l’atmosphère du film en question et les sentiments véhiculés par les textes de Norma Winstone.

Norma Winstone (voix)

Klaus Gesing (clarinette basse, saxophone soprano)

Glauco Venier (piano)

Helge Andreas Norbakken (percussions)

Mario Brunello (violoncelle, violoncelle piccolo)

Programmation musicale

Norma Winstone « Descansado »

Descansado (Armando Trovajoli, Norma Winstone)

ECM 2567

Norma Winstone « Descansado »

Theme from Taxi Driver (So Close To Me Blues) (Bernard Herrmann, Norma Winstone)

ECM 2567

Susanne Abbuehl « April »

Ida Lupino (Carla Bley, Susanne Abbuehl)

ECM 1766

Janne Mark « Pilgrim »

Igen berørt (Janne Mark)

ACT 9735-2

Ray Charles « Four Classic Albums »

What Kind of Man Are You (Ray Charles)

Avid Jazz 1276

Marilyn Mazur « All The Birds »

All The Birds (Marilyn Mazur)

Stunt 2072

Stan Laferrière, Big One « A Big Band Jazz Saga »

Lalo's Waltz (Stan Laferrière)

Frémeaux FA8545

Pat Martino « Formidable »

On The Stairs (P. Azzara)

HighNote 7307

Echoes of Swing « Travelin' »

Volare (D. Modugno, M. Parish, F. Migliacci)

ACT 9104-2