L'actualité du jazz : Nicolas Moreaux, horizons lointains

Nicolas Moreaux invité de Alex Dutilh.

Jazz Culture article Jazz Culture : Blue Giant de Shinichi Ishizuka

Propulsé par deux batteries, le groupe de Nicolas Moreaux croise les saxophones d’Olivier Bogé et Christophe Panzani, dans une musique intense, qui invite autant au chant et à la transe qu’à la contemplation et ouvre des horizons balayés par le vent du jazz. «Far Horizons» succède à «Fall Somewhere», double album qui a valu à Nicolas Moreaux le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros en 2013.

Nourrie de rêveries personnelles, de réminiscences et de ses voyages, la musique de Nicolas Moreaux fait résonner le monde. Portée par son sens aigu des mélodies, fuyant l’urgence contemporaine, elle aspire à d’autres vertus que les satisfactions immédiates de la performance et de l’éclat. Elle s’élabore collectivement, dans l’écoute apaisée et l’échange, et trouve dans les beautés de la nature, dans les fables oubliées, dans les rythmes immémoriaux et la simplicité modale, une part de sa force évocatrice.

«Far Horizons», comme ces horizons intérieurs que la musique peut nous inviter à aller chercher en soi, cette ouverture de la conscience et ces espaces insoupçonnés dans lesquels elle nous plonge, comme une quête d’épanouissement personnel qui invite à aller chercher au profond de soi-même les ressources et les richesses qui aident à conjuguer notre existence au monde extérieur. Ou quand le geste musical n’est pas pure technique, mais une manière de provoquer une vibration commune, et transforme des lignes de basse en lignes de vie.

Puisant dans un répertoire plusieurs dizaines de morceaux, dont certains ressurgis de ses tiroirs, Nicolas Moreaux a retenu une série de neuf compositions qui forment ce recueil, dont il a aussi conçu et tiré les cyanotypes, ces monochromes à la couleur bleu typique, l’un des procédés les plus anciens d’impression photographique.

Rappelant, dans sa démarche de compositeur et de chef de groupe, de grandes figures de la contrebasse qui l’ont précédé, comme Charlie Haden ou Henri Texier, ou, plus récemment, ses contemporains Ben Allison et Chris Lightcap, qui ont choisi le jazz comme lieu de manifestation du monde et des consciences, brassant les hommes et les influences, Nicolas Moreaux s’entoure de ceux qu’il sait capables de donner vie et relief à son répertoire.

Le sextet rassemblé par le contrebassiste, déjà à la base de son précédent disque, est présenté dans sa version complète et originale avec deux batteurs, Karl Jannuska et Antoine Paganotti, et s’appuie sur les saxophones croisés d’Olivier Bogé et Christophe Panzani, ainsi que sur la guitare de Pierre Perchaud. Une fidélité de compagnonnage qui donne à ce groupe un son unique.

Où écouter Nicolas Moreaux

vendredi 22 et samedi 23 juin à 21h au Sunset à Paris (75) pour la sortie de l’album “Far Horizons” chez JazzandPeople

Christophe Panzani (saxophone ténor)

Olivier Bogé (saxophone alto)

Nicolas Moreaux (contrebasse)

Pierre Perchaud (guitare)

Karl Jannuska (batterie)

Antoine Paganotti (batterie)

Programmation musicale

Nicolas Moreaux « Far Horizons »

Music Of The Heart (Nicolas Moreaux)

JazzAndPeople 818005

Nicolas Moreaux « Far Horizons »The Bard (Nicolas Moreaux)

JazzAndPeople 818005

Ben Wendel « Frame »

Julia (Ben Wendel)

Sunnyside 1308

Grant Green « Funk in France, From Paris to Antibes, 1969-70 »

I Don't Want Nobody To Give Me Nothing (James Brown)

Resonance 2033

Thomas de Pourquery « Sons of Love »

Simple Forces (Thomas de Pourquery)

Label Bleu 6723

Olivier Ker Ourio « Oversea »

Panier su la tête, ni chanté (Alain Peters)

Dreyfus 46050 369122

Miles Davis « Miles in Tokyo »

So What (Miles Davis)

CBS 35 DP 67

Spirit of Chicago Orchestra Formation Jazz Musique de l'Air « Tribute to James Reese Europe »

La Marseillaise (Rouget de l'Isle, arr. J. R. Europe)

Frémeaux FA9552

