L'actualité du jazz : Negative Press Project, les sons et chansons de Jeff Buckley

Le chanteur, guitariste et songwriter Jeff Buckley a enregistré un seul album en studio, au cours de sa courte existence, interrompue à 30 ans par une noyade. Mais “Grace” sorti en 1994, a catapulté le beau et jeune artiste au firmament de la pop culture. Un musicien culte. Des dizaines de chanteurs ont repris ses chansons dans les années qui ont suivi, mais il n'y a jamais eu d'hommage de la dimension de celui que vient de publier le bassiste Jeff Denson : “Negative Press Project's Eternal Life Jeff Buckley Songs and Sounds”.

Co-dirigé par le bassiste Andrew Lion et la pianiste Ruthie Dineen, l'ensemble électro-acoustique apporte une palette de textures souples à la matière de Buckley, transformant ses chants émotionnellement chargés en de magnifiques arrangements instrumentaux. En effaçant les distinctions entre le jazz et la musique de chambre, le rock et la pop instrumentale, NPP élargit l'héritage de Buckley en puisant dans son propre lyrisme.

Avec une formation dans le rock et la pop, Andrew Lion a eu l'idée d'un projet sur Jeff Buckley tout en «cherchant de la musique mal servie dans le jazz moderne, dit-il. J'ai entendu Brad Mehldau jouer du Buckley mais aucune autre version instrumentale. Je pense que c'est un matériau tellement sacré pour une certaine génération qu’ils l’ont cru hors de portée."

Quand il a approché Ruthie Dineen, une musicienne bercée dans la musique classique et le latin jazz, pour l'arrangement de certaines chansons de Jeff Buckley destinées à un concert, Andrew Lion a trouvé une collaboratrice enthousiaste, aficionado de Buckley. Negative Press Project existait déjà, un groupe talentueux avec le saxophoniste ténor Tony Peebles (du Pacific Mambo Orchestra primé aux Grammy Awards), le trompettiste Rafa Postel (Katchafire) et le saxophoniste alto Chris Sullivan. Le saxophoniste Lyle Link, le batteur Isaac Schwartz et le guitariste Luis Salcedo l'ont enrichi, ainsi que pour cet album le batteur Mike Mitchell, le saxophoniste James Mahone et le trompettiste Max Miller-Loran.

Negative Press Project est né au California Jazz Conservatory de Berkeley. Le groupe avait sorti un premier album impressionnant en se concentrant sur des compositions originales de Ruthie Dineen et Andrew Lion. Il a d'abord eu l'idée d'assembler le collectif musical tout en se préparant à une randonnée sur l'emblématique Half Dome du Yosemite National Park, mais «ça ne s'est vraiment concrétisé que quand j’ai été en contact avec Ruthie au CJC», dit Lion. Il attribue également à Jeff Denson, bassiste, professeur de CJC et fondateur de Ridgeway Records, la force motrice de ce second enregistrement, “Eternal Life”.

Encouragés par leurs plus proches collaborateurs, Lion et Dineen «ont commencé à écrire beaucoup», dit-elle. «Ce format nous a permis de travailler avec de grands musiciens, de créer des arrangements basés sur notre expérience dans la Bay Area, ce qui est mon truc préféré au monde : rassembler des super musiciens pour créer une identité de groupe et une histoire de groupe. Nous nous rassemblons tous pour raconter une histoire, nous sommes tous les deux vraiment motivés pour innover artistiquement. "

Ruthie Dineen, née et élevée dans la ville de Fairfield, au nord de la Californie, a été attirée par la musique lorsqu'elle était enfant, étudiant et jouant du jazz et de la musique classique tout au long de l'adolescence. La musique est restée une force centrale dans sa vie et tout au long de ses années de premier cycle à l'UC Berkeley en étudiant l'histoire et la musique, mais aussi tout au long de ses études supérieures en travail social à Cal State East Bay. Au cours de la dernière décennie, elle s'est concentrée sur la performance musicale et les arts communautaires. Depuis l'automne 2011, elle est directrice adjointe des programmes du East Bay Centre for the Performing Arts de Richmond, en Californie. Elle s'est aussi plongée dans le jazz, obtenant un diplôme en études jazz du California Jazz Conservatory (où elle a reçu la bourse Jamey Aebersold). Compositrice, Ruthie Dineen est également membre fondateur de RDL+, un quartet collectif qui accueille tous les mois la série de concerts Bay Area Bridges au Studio Grand d'Oakland (où Dineen collabore chaque mois avec différents artistes du spectacle créant de nouvelles œuvres multidisciplinaires danse, poésie et art visuel).

Andrew Lion est né à Oakland et a grandi grâce à un environnement musical tiré de la collection de disques de ses parents, absorbant les sons de la Motown, Led Zeppelin, Duke Ellington, les Beatles, David Bowie et Pat Metheny Group. Il a commencé par le piano, puis a essayé la guitare avant de se fixer sur la basse électrique. Pilier de la scène musicale de la Bay Area, il a fait une tournée avec le groupe de rock Spoke et le combo pop OONA de Dave Tweedie avec la chanteuse Oona Garthwaite.

Lion a trouvé une partenaire créatif idéal dans Dineen, et un sujet mûr pour l'exploration musicale de Jeff Buckley. À bien des égards, “Eternal Life” est un saisissant tableau qui continue d'évoluer. Alors que l'ensemble continue de distiller et d'élargir les arrangements «nous devons réévaluer la façon dont nous jouons chaque note, même la façon dont nous nous installons dans une performance, dit Ruthie Dineen.Nous apprenons encore comment nos différentes voix peuvent se construire ensemble."