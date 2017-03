L'actualité du jazz : Naïssam Jalal au détour de Babel

Au sommaire aujourd'hui

Hommage à Arthur Blythe

Naïssam Jalal invitée d'Alex Dutilh pour le Festival Détours de Babel

invitée d'Alex Dutilh pour le Jazz Agenda :

Jazz Culture : John Zorn - The Garden Of Earthly Delights

, © Rojas

Point de convergence de toutes ces actions, le festival Détours de Babel se déploie chaque printemps durant trois semaines dans toute l’agglomération grenobloise et en Isère en s’associant avec les théâtres et salles partenaires, mais en investissant également l’espace public, les musées et lieux de patrimoine, les sites naturels, les lieux de proximité et espaces de vie. Plus de 130 rendez-vous, dont 90 concerts et spectacles proposés au public dans 38 lieux d’accueil répartis à Grenoble et dans 20 communes de l’Isère.

Volontairement transversal, le festival fait le pari de créer un pont entre les musiques dites savantes et celles dénommées actuelles. Il met en scène une approche « transculturelle » de la création contemporaine d’aujourd’hui pour un large public, au delà des genres et des esthétiques. De la musique ancienne aux écritures contemporaines, de la musique de chambre aux œuvres symphoniques, des musiques traditionnelles au jazz, du théâtre musical à l’opéra, des performances aux installations, plus de 80 concerts et spectacles sont présentés chaque année dans plus de 30 lieux de l’Isère, dont de nombreux en création.

Au cours de cette 7e édition du Festival, les mythes et légendes de toutes origines guideront le choix des concerts et spectacles proposés. Les origines culturelles, géographiques, politiques contextualisent ces grands récits fondateurs transmettant des valeurs bien souvent universelles. Tout comme la musique, qui traverse l’ensemble des cultures, tout en incarnant la diversité sonore des représentations du monde.

Cette édition est un voyage dans les mythes les plus anciens, de l’épopée de Gilgamesh aux dix commandements, des mille et une nuits à la Tour de Babel, d’Orphée à Faust, etc. Une exploration des mythes contemporains tels l’intelligence artificielle, des voyages dans le cosmos, ou bien la révolution, le monde radieux, l’étranger, etc.

Où écouter Naïssam Jalal

samedi 1er avril à 20h30 au Prunier Sauvage à Grenoble (38)

dimanche 02 avril à 15h au Centre Culturel Mille Pas à Voiron (38)

Naïssam Jalal (compositions, flûte, nay)

Mehdi Chaïb (saxophones ténor et soprano, percussions)

Karsten Hochapfel (guitare, violoncelle)

Zacharie Abraham (contrebasse)

Arnaud Dolmen (batterie, percussions)

Naïssam Jalal (flûte)

Ney Karsten Hochapfel (violoncelle, guitare)

