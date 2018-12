L'actualité du jazz : Myra Melford's Snowy Egret, la face cachée de l'air

Au sommaire aujourd'hui

Myra Melford à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Paul Moer - Complete Trio Sessions

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Aälma Dili samedi 15 décembre à 21h à la Maison du Peuple - la Fraternelle à Saint-Claude (39). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Sandro Zerafa samedi 15 décembre à 21h au Moulin à Jazz à Vitrolles (13) avec Charlie Free. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

La pianiste Myra Melford, née en 1957 a grandi dans une maison de Frank Lloyd Wright, pas loin de Chicago. Elle est basée aujourd’hui dans la Bay Area de San Francisco, où elle enseigne à la California University de Berkeley. Le New Yorker la qualifie de “pilier du mouvement new-jazz”. Elle a passé ces 30 dernières années à faire une musique originale qui est à la fois brillante et stimulante. Au cours de cette période, elle a exploré toute une gamme de formats, allant des récitals de piano solo aux petits groupes interactifs, en passant par la grandeur swinguante du Jazz at Lincoln Center Orchestra. Mais c’est son quintet Snowy Egret, dont le nouvel album “ The Other Side Of Air ” vient de paraître chez Firehouse 12, qui définit le mieux son art en 2018. “ J’ai vraiment l’impression que c’est le véhicule qui dit clairement où je me trouve actuellement en tant que compositrice, interprète et chef d’orchestre, " dit-elle.

Les débuts en concert remontent à 2012, mais le groupe est né au milieu des années 90. Dans Snowy Egret Myra Melford est entourée de quatre des musiciens les plus fascinants du jazz et de l'avant-garde : le cornettiste Ron Miles, le guitariste Liberty Ellman, le guitariste basse Stomu Takeishi et le batteur Tyshawn Sorey. “The Other Side Of Air” fait suite à leur début auto-baptisé Enja/Yellowbird, enregistré trois ans plus tôt avec des critiques élogieuses. Depuis lors, Snowy Egret a continué à jouer et à renforcer leur relation, qui est devenue une sorte de communion télépathique - tous les membres agissant de manière désintéressée et servant la musique, sans craindre de conduire les autres sur des chemins inconnus. "Il y a beaucoup de confiance et beaucoup de volonté de laisser aller ce qui était censé se passer et de continuer avec ce qui se passe dans le moment", dit Myra Melford.

En tant que compositrice, Myra Melford explique que “The Other Side Of Air” la voit renforcer et étendre de nombreux concepts entendus dès ses débuts. “ Alors que nous jouions le premier set, j’ai commencé à penser : qu'est-ce que je voudrais aussi pouvoir exprimer avec ces gars-là ? ”, se souvient-elle. Sa réponse a donné 10 pistes empreintes d’une curiosité constante et de beaucoup d’impact viscéral.

Myra Melford s'est depuis longtemps inspirée de son intérêt grandissant pour la culture universelle, de Rumi à Camus en passant par l'architecture et la spiritualité orientale et “The Other Side of Air” est en partie inspiré par les arts visuels. La première pièce, Motion Stop Frame, est un écho à l'animation dessinée à la main par le visionnaire sud-africain William Kentridge avec un groove décalé, un contrepoint inquisiteur et pas mal d'improvisation libre. Small Thoughts, écrit spécifiquement pour la semaine où le quintet était programmé au Village Vanguard fait se croiser des motifs rythmiques aléatoires pour amener progressivement un contrepoint. “J’essayais de casser mes habitudes”, explique-t-elle. Ça lui réussit !

Programmation musicale

Myra Melford, Snowy Egret « The Other Side of Air »

Motion Stop Frame (Myra Melford)

Firehouse 12 04-01-029

Myra Melford, Snowy Egret « The Other Side of Air »

Small Thoughts (Myra Melford)

Firehouse 12 04-01-029

Andrew Hill « Point of Departure »

Flight 19 (Andrew Hill)

Blue Note 7841672

Wayne Horvitz « The Snowghost Sessions »

No Blood Relation #1 (Wayne Horvitz)

Songlines 1627-2

Paul Moer « The Amazing Piano of Paul Moer »

Way Up (Paul Moer)

Fresh Sound 972

Aälma Dili « Pour une poignée de dinars »

Pour une poignée de dinars (Part 2) (Aälma Dili)

Vlad

Shai Maestro « The Dream Thief »

These Foolish Things (Jack Strachey, Holt Marvell)

ECM 2616

Sandro Zerafa « More Light »

Event Horizon (Sandro Zerafa)

Jazz & People 817001

Karl Jannuska « On the Brighter Side »

Parsimony (Karl Jannuska)

Shed 009

John Coltrane « Coltrane »

Big Nick (John Coltrane)

Impulse A-21