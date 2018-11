L'actualité du jazz : Monk !, roman graphique en black, white and beige

, © Youssef Daoudi

Le roman graphique "Monk !" à la Une. Youssef Daoudi (auteur de bande dessinée) invité de Alex Dutilh

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Confessin’ The Blues

Il est Thelonious Sphere Monk, génie musical excentrique qui réinventa le jazz. Elle est Pannonica de Koenigswarter, baronne britannique de la famille Rothschild à l’esprit libre et indomptable. Leur amitié profonde naît en 1954 et ne s’achèvera qu’à la mort de Monk en 1982. Avec pour toile de fond le New York de l’âge d’or du jazz, Monk! explore l’alchimie unique entre ces deux personnalités brillantes séparées par le statut social, la couleur de la peau et la culture mais unis par leur immense amour de la musique. Youssef Daoudi rend admirablement la vie du «grand prêtre du bop». C’est aussi l’âme du jazz lui-même que la plume spontanée et évocatrice de Daoudi réussit à nous rendre visible.

Auteur de bandes dessinées, Youssef Daoudi a réalisé en tant que dessinateur ou scénariste une dizaine de BD parues aux éditions Casterman, Glénat et Fluide glacial. Avec "Monk !", il signe son premier roman graphique publié simultanément aux États-Unis (First Second, New York) et en France aux éditions Martin de Halleux.

Programmation musicale

Gigi Gryce « Pannonica »

Nica's Tempo (Gigi Gryce)

Cristal 284

Freddie Redd « Pannonica »

Nica Steps Out (Freddie Redd)

Cristal 284

Kenny Dorham « Pannonica »

Tonica (Kenny Dorham)

Cristal 284

Muddy Waters « Confessin' The Blues »

Rollin' Stone (Waters)

BMG CAT155CD

Reggie Washington « Vintage New Acoustic »

Half Position Woody (Reggie Washington)

Jammin' Colors JC18-007-2

Shahin Novrasli « Emanation »

Misri Blues (Shahin Novrasli)

Jazz Village 9570141

David Aubaile « Thinko »

Thinko (David Aubaile)

Promise Land 015

Six-Ring Circus « Six-Ring Circus »

Break Astra (Six-Ring Circus)

A Part La Zic 6RC1/1

Thelonious Monk « Solo Monk »

North of the Sunset (Thelonious Monk)

Columbia CL2349

Art Blakey « The Lost Recordings, Live in Scheveningen 1958 »

Evidence (We Named It Justice) (Thelonious Monk)

Fondamenta Devialet 0190759045121