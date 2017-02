L'actualité du jazz : Miguel Zenón, un parfum de Porto Rico

Au sommaire aujourd'hui

Le nouvel album du saxophoniste Miguel Zenón, « Tipico » qui paraît chez Miel Music, est avant tout la célébration de la vitalité de son quartet, depuis de nombreuses années. Les précédents enregistrements ont généralement accueillis d’autres musiciens autour de noyau central que le saxophoniste a utilisé pour explorer les divers aspects de son patrimoine portoricain. Ce nouvel album est plus intimiste. Il est davantage centré sur Porto Rico, avec des clins d’oeil à la vie professionnelle et personnelle de Miguel Zenón.

“Je pensais à ce que le quartet et les gars signifient profondément pour moi quand j’ai écrit cette musique” explique-t-il. “J’ai voulu insister sur notre singularité, en développant ce langage commun qui nous identifie comme un vrai groupe musical”.

Ce langage a été développé depuis plus d’une décennie. Le pianiste Luis Perdomo et le bassiste Hans Glawischnig sont aux côtés de Miguel Zenón depuis l’an 2000 ; Henry Cole, le batteur, a rejoint le groupe en 2005. Leur langage courant est le jazz moderne, avec la virtuosité instrumentale et la complexité rythmique et harmonique que cela implique.

« Tipico » se réfère à quelque chose de coutumier à une région ou un groupe de gens” dit Zenón. “Et quand j’étais en train d’écrire la musique, je pensais à la musique qui nous identifie, nous et ce groupe. Le disque cherche à refléter le son d’un groupe, celui de “notre” groupe.”

Miguel Zenón

Le saxophoniste, né en 1976 à San Juan, Porto Rico, a été plusieurs fois nominés aux Grammy’s et a été lauréat des Prix Guggenheim et MacArthur. Il est l’un des musiciens d’aujourd’hui qui parvient le mieux à associer innovation et tradition et à concilier les audaces du jazz avec la mémoire des musiques latino américaines. Il a collaboré avec Charlie Haden, Fred Hersch, Kenny Werner, Bobby Hutcherson et Steve Coleman est aujourd’hui l’un des piliers du SFJAZZ Collective.

