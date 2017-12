L’actualité du jazz : Michel Petrucciani, les chouettes années, 1981-85

Au sommaire aujourd'hui

Hommage à Kevin Mahogany article Jazz Culture : hommage à Kevin Mahogany

Michel Petrucciani à la Une

Ce coffret qui paraît chez Decca/Universal, rassemble 5 albums deMichel Petrucciani, pour certains devenus introuvables : “Michel Petrucciani”, “Toot Sweet”, “Oracle’s Destiny”, “Note’n notes” et “Cold Blues”. Témoins des débuts fulgurants de la carrière du pianiste prodige, ils ont tous été produits par Jean-Jacques Pussiau, pour le label Owl, avec à chaque fois un superbe travail graphique de Bernard Amiard pour les pochettes des albums.

“Michel Petrucciani” est le deuxième album (après l’obscur “Flash” paru en 1980) où le pianiste, à tout juste 18 ans, démontre sa puissance de jeu. La forte influence de Bill Evans est plus présente sur cet album que plus tard. Cet enregistrement montre combien Petrucciani était un brillant pianiste dès le début.

Michel Petrucciani (piano)

Jean-François Jenny-Clark (contrebasse)

Aldo Romano (batterie)

Enregistré les 3 et 4 avril 1981 au Spitsbergen Studio de Zuidbroek (Pays-Bas)

“Toot Sweet”, paru en 1982, témoigne de la rencontre entre un vétéran du saxophone alto et le jeune pianiste de 19 ans au moment de l’enregistrement. Un duo éblouissant sur tous les plans ! L’alto fragile de Lee Konitz est magnifiquement soutenu par Petrucciani. C’est seulement le troisième enregistrement du pianiste, mais il paraît déjà très mûr.

Lee Konitz (sax alto)

Michel Petrucciani (piano)

Enregistré le 25 mai 1982 au Centre musical Bosendorfer à Paris

“Oracle’s Destiny” fait partie des multiples enregistrements de Petrucciani réalisés avant son 20ème anniversaire. Il a pensé pendant très longtemps cet album en solo, constitué d’oeuvres principalement originales. Les fans de Michel Petrucciani ne considèrent pas cet album de ses jeunes années, comme majeur dans sa carrière, peut-être parce que les solos qui allaient suivre se révéleraient magistraux. Pourtant, quelle fraicheur…

Michel Petrucciani (piano solo)

Enregistré le 18 octobre 1982 à la Salle Adyar à Paris

“Note’n notes” démontre l’influence conjointe de Bill Evans et de Keith Jarrett, ainsi que la large compréhension du jazz en général dont Michel Petrucciani a très tôt fait preuve. Il tisse là une myriade de textures, de rythmes et de styles au clavier, produisant un travail à la fois complexe et homogène. Sa concision vient d’une technique incroyable et de sa facilité à travailler avec diverses formations (duos, trios, quartets, etc.). Il élargit ici son éventail avec deux originaux et deux standards.

Michel Petrucciani (piano solo)

Enregistré le 5 octobre 1984 au Studio Village de Montpellier

“Cold Blues”, dernier enregistrement européen avant de partir chez Blue Note (et de revenir chez Dreyfus Jazz), est un ensemble de duos entre le puissant pianiste et le bassiste Ron McClure. Ils s’amusent à explorer deux standards, façon post-bop, et quatre originaux. L'interaction entre les deux musiciens est impressionnante, et bien que McClure joue un rôle de premier plan, Petrucciani est clairement la force dominante.

Michel Petrucciani (piano)

Ron McClure (contrebasse)

Enregistré le 11 janvier 1985 en studio à New York

[d’après allmusic.com]

à réécouter émission Les légendes du jazz Michel Petrucciani à Montpellier en 1995

à réécouter émission Banzzaï Michel Petrucciani, le poids de la légèreté

à réécouter émission Open jazz Michel Petrucciani, les inédits de La Haye 97 et Montreux 98