L'actualité du jazz : Mary Halvorson, le livre des anges

Hommage à Alain Rellay article Jazz Bonus : Hommage à Alain Rellay

Mary Halvorson à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Johnny Lytle - Four Classic Albums

Jazz Culture article Jazz Culture : David Rothenberg et ses canaris malinois à Pantin

En rendant publiques les dix dernières compositions jusqu’ici inédites du 2ème tome du Masada Book, le volume 32 de la série Book of Angels de John Zorn, “Paimon” de Mary Halvorson boucle un projet pharaonique qui s’est étendu sur plus de treize années. L’album parait chez Tzadik (dist. Orkhestra)

Fan de la saga Masada depuis le début, la guitariste Mary Halvorson pilote un quartet sous tension, mettant toute son énergie et toute sa verve créative au service des compositions brillantes de John Zorn. La variété, la dramaturgie et le lyrisme sont aussi puissants que le tout premier volume de la série entamée en 2005. Un final en apothéose !

Mary Halvorson (guitare)

Miles Okazaki (guitare)

Drew Gress (contrebasse)

Tomas Fujiwara (batterie)

Enregistré à New York les 13 et 14 juillet 2017

Programmation musicale

La Marmite infernale « Gloire à nos héros »

Baptiste (Alain Rellay)

Arfi Move 013

Mary Halvorson « Paimon »

Chaskiel (John Zorn)

Tzadik 8356

Mary Halvorson « Paimon »

Rachmiah (John Zorn)

Tzadik 8356

Larry Coryell « Spaces »

Rene's Theme (René Thomas)

Vanguard 662080

Johnny Lytle « Four Classic Albums"" »

Blue Vibes (Johnny Lytle)

Avid Jazz 1275

Marilyn Crispell, David Rothenberg « One Dark Night Left My Silent House »

What Birds Sing (Marilyn Crispell, David Rothenberg)

ECM 2089

Guillaume Poncelet « Quatre-vingt-huit »

Morning Roots (Guillaume Poncelet)

Blend 3341348434384

Wayne Escoffery « Vortex »

Vortex (Wayne Escoffery)

Sunnyside 1499

Hervé Samb « Teranga »

The Days of Wine and Roses (Henry Mancini)

Euleuk Vision

The Recyclers « Davout »

Whammy (Steve Argüelles)

dStream 104