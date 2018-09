L'actualité du jazz : Mary Halvorson, la guitariste aux cordes de lin

Au sommaire aujourd'hui

Mary Halvorson à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Kurt Weill’s Songs

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Tchavolo Schmitt samedi 22 septembre à 20h30 à la Salle des fêtes de Garons (30) dans le cadre de Jazz Festival Nîmes Métropole. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Mary Halvorson est une des plus célèbres guitaristes de la jeune génération - une improvisatrice virtuose, une compositrice et arrangeuse particulièrement originale avec une profonde connaissance de la guitare. Dans l’album “The Maid With The Flaxen Hair—A Tribute To Johnny Smith” qui paraît chez Tzadik, elle se joint à la légende vivant, Bill Frisell, pour rendre hommage à Johnny Smith, un guitariste qui a eut une énorme influence sur eux deux. Jouer neuf ballades associées à Johnny Smith et sa composition classique Walk Don’t Run, c’est un album essentiel de duos de guitare débordant de sensibilité par deux guitaristes majeurs de la scène contemporaine.

à lire article Jazz Trotter : Mary Halvorson

Programmation musicale

Mary Halvorson « The Maid With The Flaxen Hair »

Walk Don't Run (Johnny Smith)

Tzadik 4024

Mary Halvorson « The Maid With The Flaxen Hair »

The Maid With The Flaxen Hair (Claude Debussy)

Tzadik 4024

Jim Hall, Pat Metheny « Jim Hall & Pat Metheny »

The Birds and The Bees (Attila Zoller)

Telarc 83442

Mary Halvorson « Code Girl »

Pretty Mountain (Mary Halvorson)

Firehouse12 0401027

Art Tatum « Kurt Weill's Songs »

September Song (Maxwell Anderson, Kurt Weill)

Frémeaux FA5695

Tchavolo Schmitt « Alors ?… Voilà ! »

L'indien (Romane)

Iris Musique 3001 831

Richard Galliano « New Jazz Musette »

Laurita (Richard Galliano)

Ponderosa

Didier Malherbe, Eric Löhrer « Nuit d'ombrelle »

Dark Shadows (E.Coleman)

Naïve 621211

No Square « Bad Bus »

The Bee (Michael Haudenschild)

Brambus 201897-2