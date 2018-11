L'actualité du jazz : Martial Solal, l'autobiographie improvisée

Au sommaire aujourd'hui

Martial Solal à la Une

Depuis quelques années, on nous met en garde contre l’abus de l’alcool, du tabac, du jeu. On ne prévient jamais des dangers de l’improvisation… L’improvisation est pourtant une activité à haut risque. Pour le musicien comme pour ceux qui l’écoutent...

Ce n’est pas un livre à suspense dans lequel on aurait hâte de tourner la page pour connaître la suite de l’histoire. Il s’agit plutôt d’un recueil de nouvelles, de souvenirs de lieux ou de personnes que j’aime ou que j’ai aimées. L’aventure, imaginée par Jean-Marie Salhani, m’a été proposée alors que je venais de décider de fermer mon piano avec l’intention de ne plus enregistrer, de ne plus paraître en public. La règle consistait à improviser une vingtaine de pièces, plutôt assez courtes, inspirées par un nom ou quelques mots inscrits sur 52 petits carrés de papier contenus dans un chapeau. Je n’avais plus qu’à fermer les yeux et extraire un à un ces papiers qui me serviraient de point de départ.

Après l’enregistrement, j’ai eu la faiblesse (ou la curiosité) de lire tous les petits papiers que je n’avais pas dépliés. Et j’y ai découvert nombre de noms qui sont très importants pour moi et que je n’avais pas pu mettre en musique: André Hodeir, Lucky Starway, Club Saint-Germain, Aimé Barelli, Lucky Thompson, Village Vanguard, Marius Constant, Zoé Solal, Newdecaband et bien d’autres... Sans parler de tous ceux qui ne figuraient sur aucun de ces petits bouts de papier et qui sont ou ont été tout aussi indispensables à ma vie !

Le sort, avec la complicité de mon producteur et ami, a décidé pour moi... Le tout a été enregistré en une seule prise, ce qui peut expliquer quelques redites et le côté parfois débridé ou irréfléchi... J’ai joué de la même façon que je le ferais chez moi, le matin, juste pour divaguer sur le clavier. En réalité, mes voisins n’ont droit qu’à des exercices, ou presque...

Martial Solal

Programmation musicale

Martial Solal « Histoires improvisées »

Count Basie (Martial Solal)

JMS 113-2

Martial Solal « Histoires improvisées »

Eric A bout de souffle (Martial Solal)

JMS 113-2

Martial Solal « Histoires improvisées »

Au trot Claudia (Martial Solal)

JMS 113-2

Martial Solal « Histoires improvisées »

N'importe où (Martial Solal)

JMS 113-2

Big Bill Broonzy « Confessin' The Blues »

Key To The Highway (Broonzy, Segar)

BMG CAT155CD

Jacques Schwarz-Bart « Hazzan »

Adon Olan (Trad)

Enja Yellowbird 7789

Loïs Le Van « Rendez-vous à l'ovyne »

Transcience (L. Karst, L. Le Van)

Cristal 263

Baiju Bhatt & Red Sun « Eastern Sonata »

Whirlpool (John Taylor)

QFTF 107

Houston Person, Ron Carter « Remember Love »

My One and Only Love (R. Mellin, G. Wood)

HighNote 7315

Charles Mingus « Mingus Ah Um »

Self-Portrait in Three Colors (Charles Mingus)

CBS 4504361

Yellowjackets « Raising Our Voice »

Everyone Else Is Taken (Russel Ferrante)

Mack Avenue 1137