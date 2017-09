L'actualité du jazz : Mark Guiliana, quatre points de Jersey

Au sommaire aujourd'hui

Mark Guiliana à la Une

Sur “Jersey”, le nouvel album de Mark Guiliana en tant que leader qui paraît chez Motéma/Pias, on retrouve l’impérieux Jazz Quartet, avec le saxophoniste Jason Rigby, le pianiste Fabian Almazan et le bassiste Chris Morrissey, avec lequel le batteur avait signé le très remarqué “Family First”.

“Beaucoup de mes disques en tant que leader étaient portés par des textures et des rythmiques électroniques, mais pour “Family First” et aujourd’hui “Jersey”, j'ai eu le sentiment qu’il était temps de présenter ma musique dans un environnement entièrement acoustique.” explique Mark Guiliana. “Le Jazz Quartet est donc mon humble tentative de proposition personnelle à partir de la palette traditionnelle saxophone-piano-basse-batterie. Avec ce choix de formation, le groupe est confronté à un challenge : comment être créatif à l’intérieur de ce cadre défini ? Quelle liberté et quelle expérimentation peut-on y trouver ? Et je dois dire que c’est toujours très excitant d’entendre ces musiciens jouer ma musique d’une façon que je n’avais pas imaginée.”

Le titre Jersey fait référence au centre de gravité et aux racines de Mark Guiliana. Né en 1980 à Florham Park, dans le New Jersey, où il a également grandi, Guiliana découvre le jazz au lycée grâce à un professeur de batterie, Joe Bergamini. Diplômé de l’université William Paterson, à Wayne, il vit pendant des années à Jersey City puis à Hoboken et s’est installé à Madison, avec son épouse, la chanteuse Gretchen Parlato, et leur fils.

Produit et réalisé par le batteur, “Jersey” frappe par son homogénéité et l’énergie que le groupe y déploie. “Nous avons enregistré l’album après une tournée de deux semaines en Europe, je voulais vraiment capturer ce moment”, raconte Guiliana. “Je suis très honoré que Chris, Jason et Fabian jouent avec moi, parce qu’ils sont tous par ailleurs de vrais leaders. En tant que batteur, je suis très admiratif des bassistes et j’ai joué avec certains des meilleurs. Chris est un de mes bassistes préférés, il apporte toujours une énergie très excitante à la musique et, parce qu'il est aussi un chanteur et un songwriter, on ressent son sens du storytelling dans la façon dont il joue. J'adore le son de Jason et sa manière de déployer les mélodies, c'est un improvisateur hors-pair qui semble connecté en permanence à la musique. Fabian est la wild card de ce quartet, il fait preuve d'une sophistication harmonique et rythmique unique dans ce jeu d'improvisation, ce qui rend les interactions particulièrement stimulantes. Nous prenons beaucoup de risques et développons de nouvelles façons de jouer ensemble chaque soir - et cela demande de la confiance, et une empathie musicale et personnelle. L'importance de la famille m'a été inculquée très tôt - cet ensemble de valeurs s'étend aux membres de mon groupe qui forment une famille étendue pour moi. "

Mark Guiliana est reconnu comme l'un des plus grands batteurs de son temps. Il est admiré et sollicité pour sa sophistication rythmique, son élan créatif et un son très personnel, dans le jazz, le rock et la musique électronique. Outre les groupes qu'il dirige - l'acoustique Jazz Quartet et l'électronique Beat Music - Mark Guiliana a participé à de nombreux enregistrements acclamés dans le monde entier. Sa verve et la précision de son jeu sont déterminants sur l'album-testament de David Bowie, “Blackstar” et son album en duo avec le pianiste Brad Mehldau a été unanimement salué. Il a notamment collaboré avec John Scofield, Donny McCaslin, Meshell Ndegeocello, Avishai Cohen...

Où écouter Mark Guiliana

jeudi 16 novembre à 21h au New Morning à Paris (75) dans le cadre du Blue Note Festival

Mark Guiliana (batterie)

Jason Rigby (saxophone)

Fabian Almazan (piano)

Chris Morissey (contrebasse)

