L'actualité du jazz : Mario Canonge, zouk out, groove in

« “Zouk Out” est un album de jazz qui traduit le besoin pressant d’abolir les conventions, une soif intarissable de réinventer les combinaisons originales du genre. Ce quatrième opus est ma conception personnelle d’un jazz aux influences caribéennes. Il respecte nos traditions musicales rythmées par ce puissant marqueur originel qu’est le tambour. Moins populaire que ses consœurs insulaires hispanophones et anglophones, les syncopes propres aux Antilles françaises n’en sont pas moins mélodieuses et n’en demeurent pas moins oubliées que nombre de musiciens de renom y puisent leur inspiration. En définitive, “Zouk Out”, c’est le reflet d’un jazz introspectif rendant hommage aux origines du zouk.

La musique de “Zouk Out” est essentiellement instrumentale, hormis deux chansons et quelques apports de choeurs. J’ai basé le concept sur la formule du trio piano, basse, batterie, avec Michel Alibo et Arnaud Dolmen, et composé toutes les pièces en m’obligeant à me concentrer sur cette rythmique zouk qui me tenait à coeur et qui était le fondement même de la musique que je voulais proposer dans cet album. Mais j’ai suivi une ligne complètement différente du zouk populaire connu du grand public. Il fallait que je trouve une autre façon de construire les mélodies, grâce à une harmonisation ouverte, mais aussi dans la manière d’agencer les suites harmoniques.

Probant mais encore insuffisant pour moi, la solution pour aller au bout de mon idée était dans l’interaction avec la basse et la batterie. Subtilement mais avec efficacité, nous avons réussi tous les trois à imbriquer avec minutie les innombrables détails, ô combien importants, de cette nouvelle direction musicale. Les résultats étaient pour nous étonnants et nous sentions tous les trois que nous tenions là quelque chose d’inédit. Ce fut le moment de faire appel à un percussionniste, Adriano Tenorio, pour magnifier toutes nos trouvailles.

Pour l’aboutissement final du projet j’ai fait appel à d’autres musiciens et chanteurs selon la composition et, pour les arrangements de l’un des morceaux, à Michael Mossman, dans une écriture pour flûte, bugle et trombone. Enfin, j’ai eu le plaisir de travailler avec l’ingénieur du son Auguste Manly, que je considère comme un membre à part entière de l’équipe artistique. »

Où écouter Mario Canonge

A Paris (75) samedi 26 janvier au New Morning

Programmation musicale

Mario Canonge « Zouk Out »

Yekri (Mario Canonge)

Aztec Musique 2557

Mario Canonge « Zouk Out »

Karnaval Blues (Mario Canonge)

Aztec Musique 2557

Robert Mavounzy « Antilles en fête »

Chauffé biguine (Robert Mavounzy, Al Lirvat)

Frémeaux FA5640

Giovanny Jumeau « Bozindisi »

Ti Mazouk (Giovanny Jumeau, Laurent Coq)

Autoprod

Johnny Smith « Moonlight in Vermont »

Tabu (Margarita Lecuona, Bob Russell, Al Stillman)

EMI 7977472

Ben Sidran « Picture Him Happy »

College (Ben Sidran)

Bonsaï 170301

Fred Pallem, Le Sacre du tympan « L'Odyssée »

L'enfant dans la jungle urbaine (Fred Pallem)

Train Fantôme

Gregory Dargent « H »

…ne peuvent se regarder en face (Gregory Dargent)

Bisonbison 3521383451885

Macy Gray « Ruby »

Tell Me (Carlsson, Duke, Lett, White, Gray)

Artistry 7062

Jean-Jacques Birgé « The 100th Anniversary, 1952-2052 »

The 40s (Jean-Jacques Birgé)

Grrr 2030

Anne Sajdera « New Year »

New Year (Anne Sajdera)

Bijuri 2083