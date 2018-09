L'actualité du jazz : Marcin Wasilewski, l'âme polonaise

Au sommaire aujourd'hui

Voilà des années que les fans du trio du pianiste polonais Marcin Wasilewski attendent un album live de la formation. Et bien le voilà ! Enregistré dans le cadre du Jazz Middelheim Festival d’Anvers en Belgique, en août 2016, il saisit sur le vif toutes les qualités d’énergie et d’expressivité du trio. Attisant les flammes du répertoire de leur précédent disque “Spark of Life”, Marcin Wasilewski, Slawomir Kurkiewicz et Michal Miskiewicz tirent tout au long de ce concert exceptionnel le meilleur parti de la profonde connivence qu’ils ont su établir entre eux au cours d’un quart de siècle d’aventures musicales partagées.

On avait découvert de pianiste et ce trio aux côtés du trompettiste Tomasz Stańko, qui en fit sa section rythmique pendant 5 ans, à partir de l’album “Soul Of Things” enregistré en 2001 pour ECM. Le label allemand allait ensuite accueillir les projets du trio dès 2004. En 2013, le trio a célébré ses 20 ans d’existence sans failles. Mais son histoire remonte à plus loin, dans les années 90. C’est à cette époque qu’a été créé le Simple Acoustic Trio, un groupe d’étudiant de l’école de musique de Koszalin. Leur premier concert s’est fait un an plus tard, et ils ont très vite commencé à recevoir des prix à travers la Pologne. En 1993, le jeune percussionniste Michal Miskiewicz (le fils du saxophoniste polonais renommé Henryk Miskiewicz) a rejoint le Simple Acoustic Trio et depuis, le groupe joue avec une cohésion remarquable.

Comme le magazine britannique Jazz Journal l’a noté, “la musique de Wasilewski déploie une vaste gamme de dynamiques, allant du raffinement pianistique le plus délicat à l’exubérance émotionnelle la plus intense, passant d’accords martelés avec une joie effrénée à d’émouvantes séquences d’une finesse mélodique confondante.”

