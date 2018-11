L'actualité du jazz : Marc Copland, hommage à Gary le magnifique

Au sommaire aujourd'hui

Marc Copland à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Guy Lafitte - His Tenor Sax and His Orchestra

En octobre 2001, à l’issue de la séance qui deviendra celle de son premier disque en solo, je proposais immédiatement à Marc [Copland] un projet en duo avec Gary Peacock. Surpris, alors que notre collaboration venait à peine de commencer, sans aucune garantie de réussite, il accepte, ravi.

Mais c’est à New York en septembre 2002, lors de “What it says”, leur enregistrement en duo, que m’est venue l’envie de “Gary”, ce nouveau disque de Marc en solo. C’était il y a seize ans ! Gary Peacock et Marc Copland avaient joué ensemble pour la première fois au milieu des années 1980. Depuis ils ont enregistré une quinzaine de disques dont deux en duo. Puis, en 2014, Gary monte un nouveau projet en trio dont Marc est le pianiste.

Deux enregistrements existent aujourd’hui sur le label ECM. Or, il m’a toujours semblé qu’au delà de leur connivence musicale, Marc était aussi l’interprète parfait pour cette écriture de Gary qui m’envoûte tant. D’où ce projet longuement mûri où “Marc Copland plays the Music of Gary Peacock”. Certaines compositions tombent sous le sens, d’autres ne sont même pas des compositions. Et Annette ne pouvait qu’être là, elle aussi. (Philippe Ghielmetti)

