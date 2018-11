L'actualité du jazz : Marc Berthoumieux fait danser le monde

Au sommaire aujourd'hui

“Le Bal des Mondes” est une révérence à toutes les musiques du monde, celles qui font danser, celles qui incitent au voyage. Les compositions se situent entre jazz, pop et musiques du monde. Elles puisent leur inspiration en France, aux États‐Unis, au Brésil, dans les Caraïbes, à Madagascar, en Espagne, au Maroc et proposent même d’aller découvrir ce qui se cache derrière la Lune…

Originaire de Haute‐Savoie, Marc Berthoumieux fait ses débuts dans la musique à l’harmonie municipale de sa ville en apprenant la clarinette. Ce musicien précoce monte sur scène dès l’âge de onze ans. Malgré des cours de piano au conservatoire de Genève et ceux avec son professeur d’accordéon essentiel pour son instrument, son apprentissage et son expérience sont plutôt autodidactes.

Quelques années plus tard, en s’installant à Paris, il est remarqué par les musiciens de jazz de la scène française comme notamment Louis Winsberg ou Jean‐Marc Jafet qui l’engagent dans leur groupe respectif. Dans le milieu de la chanson, en tant qu’accompagnateur, il se produit avec des artistes de tous horizons comme Charles Aznavour, Harry Belafonte, Patrick Bruel, Maurane, Gilbert Bécaud, Serge Lama, Andréa Bocelli, Placido Domingo, Grégoire, Zaz, Julien Clerc et bien d’autres...

Dans le jazz, on le retrouve notamment avec Didier Lockwood, Youn Sun Nah et joue dans le quartet de Dee Dee Bridgewater pour une tournée de plus de deux cents concerts à travers le monde pour l’album « J’ai Deux Amours ».

Ses talents de compositeur et de mélodiste reconnu l’amènent à écrire pour l’image, le spectacle et la chanson, notamment pour Claude Nougaro, Richard Bona ou Grand Corps Malade. Il fonde son propre groupe de jazz et son premier album (1998) est nommé aux Django d’Or, ses deux albums suivants, « Jazz / No Jazz » Volume 1 & Volume 2 (2004), le révèlent porteur d’une originalité, d’une musicalité peu ordinaire. En 2011, il sort « In Other Words » enregistré avec Giovanni Mirabassi, Henri Texier et André Ceccarelli. Avec son dernier album « Le Bal des Mondes » (2018) les collaborations continuent avec notamment Majid Bekkas rencontré au Maroc. On retrouve aussi une chanson, Fleur Bleue, avec la voix de Claude Nougaro, fruit de leur collaboration du vivant du chanteur.

Toujours entouré de musiciens de premier ordre, dont ceux de la première heure, Marc Berthoumieux propose dans cet album un hommage à toutes les musiques du monde ainsi qu’à des artistes qu’il aime profondément et qui lui ont, d’une certaine façon, montré la route… À travers ces multiples voyages et rencontres, il a forgé son art, toujours avec une identité forte et instantanément reconnaissable.

Où écouter Marc Berthoumieux

A Paris (75) mardi 29 janvier à 21h au New Morning

Marc Berthoumieux (accordéon)

Stéphane Huchard (batterie, sampler)

Giovanni Mirabassi (piano)

Laurent Vernerey (basse)

Louis Winsberg (guitare)

Jean-luc Di Fraya (percussions, voix)

Programmation musicale

Marc Berthoumieux « Le bal des mondes »

Ostinato (Marc Berthoumieux)

Sous la Ville 005

Marc Berthoumieux « Le bal des mondes »

Le bal des mondes « Le bal des mondes » (Marc Berthoumieux)

Sous la Ville 005

Art Van Damme « Ecstasy »

Ecstasy (Art Van Damme)

MPS 0212833MSW

Guy Lafitte « With His Quartette and His Quintette »

If I Could Be with You (J.P. Johnson)

Fresh Sound 962

Youn Sun Nah « She Moves On »

Evening Star (Youn Sun Nah, Vanessa Saft)

ACT 9037-2

Fiona Monbet « Contrebande »

Valse (Fiona Monbet)

Fo Feo 6785769

Axel Rigaud « Transformation »

Totem (Axel Rigaud)

n5MD 268

Mathieu Robert, Mario Ganau « Prima Scena »

La via del mare (Mario Ganau)

Hypnote 007

Daniel Goyone « French Keys »

Bouches d'or (Daniel Goyone)

Music Box A442

Marc Berthoumieux « Le bal des mondes »

Fleur Bleue (Marc Berthoumieux)

Sous la Ville 005