L'actualité du jazz : Marc Benham & Quentin Ghomari, 102 notes et 3 pistons

Marc Benham & Quentin Ghomari à la Une

“Gonam City” est né de la rencontre de deux fortes têtes musicales : Quentin Ghomari, trompettiste fondateur du groupe Papanosh, poète de l’instrument et alchimiste sonore et Marc Benham, pianiste cérébral et fougueux que l’on connaît pour ses premiers disques en solo et que l’on pourrait définir comme un « strideman spatial », autant influencé par James P. Johnson que par Sun Ra.

Après avoir joué ensemble au sein de plusieurs orchestres, les deux amis décident de partager leur goût commun - et paradoxal - pour le middle jazz et les improvisations libres. Ils se lancent dans un premier essai en duo, volcanique et impressionnant de télépathie.

Il leur semble alors urgent d’enregistrer un disque et de trouver un écrin à la hauteur de leurs aspirations musicales. Leur rencontre avec Stephen Paulello, l’un des tout derniers facteurs de pianos français encore en activité, est alors décisive. Ce dernier a mis au point un prototype extraordinaire : l’Opus 102, un piano de 102 notes (au lieu de 88) qui permet aux deux musiciens de pousser l’exploration sonore de leurs instruments à son maximum, et qui confère à l’album “Gonam City” une couleur atypique. Les titres se développent tel un road trip musical au milieu d’un monde varié, décloisonné, d’où jaillissent autant de compositions originales que de standards, clins d’œil revisités avec malice.

Où écouter Quentin Ghomari & Marc Benham

Aux Lilas (93) vendredi 16 novembre à 20h à la salle 2 du Triton

Quentin Ghomari (trompette)

Marc Benham (piano)

Programmation musicale

Marc Benham, Quentin Ghomari « Gonam City »

Wehe Uns (Ghomari, Benham)

Neu Klang 4196

Marc Benham, Quentin Ghomari « Gonam City »

Pithecanthropus Erectus (Charles Mingus)

Neu Klang 4196

Oscar Peterson, Dizzy Gillespie « Oscar Peterson &Dizzy Gillespie »

Caravan (Duke Ellington, Irving Mills, Juan Tizol)

Pablo J33J 20049

Howlin' Wolf « Confessin' The Blues »

Little Red Rooster (aka The Red Rooster) (Dixon)

BMG CAT155CD

Snorre Kirk « Jazzycolors 2018 »

Europa (Snorre Kirk)

Jazzycolors

Joce Mienniel « Babel »

Medina Coura (J. Mienniel, P. Durand)

Full Rhizome

Andreas Scherer « A Novel of Anomaly »

Laulu Jatkuu (Andreas Scherer, Essi Kalima)

ACT 9853-2

Sungjae Son « Near East Quartet »

Jinyang (Sungjae Son)

ECM 2568

Henry Mancini « The Party »

Brunette in Yellow (Henry Mancini)

Elemental 8435395502242

Stefano Bollani « Mediterraneo »

Largo al factotum (Rossini)

Act 9849-2