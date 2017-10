L'actualité du jazz : Lucky Peterson et Modern Art, les hommages

Au sommaire aujourd'hui

Dans ce nouvel album “Tribute To Jimmy Smith” qui paraît chez Jazz Village, Lucky Peterson se concentre ici sur l’orgue Hammond B-3, son instrument de prédilection dont la sonorité chaude renvoie aux chants du gospel et aux hymnes de la soul music. Pour rendre hommage à son mentor Jimmy Smith, il s’entoure de partenaires virtuoses parmi lesquels se distingue le guitariste prodige Kelyn Crapp.

Tout au long de l’album, Lucky Peterson se révèle le dépositaire d'une longue histoire musicale ancrée dans le blues mais très ouverte ; on y trouve la pulsation du jazz, le groove du rhythm’n’blues, et l’énergie du rock’n’roll. Après les remarquables “The Son of a Bluesman” et “Live in Marciac”, le nouvel album du bluesman américain Lucky Peterson s’annonce d’ores et déjà comme un disque important dans sa luxuriante discographie. La raison en est double. Tout d’abord Lucky Peterson joue exclusivement de l’orgue Hammond B-3 et privilégie des morceaux instrumentaux, et puis il propose une instrumentation particulièrement compacte (un trio orgue-guitare-batterie, avec parfois l’ajout d’une trompette ou d’un saxophone) à travers un répertoire clairement orienté vers le jazz, en hommage au grand organiste Jimmy Smith, avec des classiques de son répertoire (The Sermon, The Champ), et quelques autres surprises…

Ce jazz-là est teinté de soul et de blues. Une musique qui groove et que l’on pourrait qualifier de « jazz’n’blues », comme au bon vieux temps des vinyles de Blue Note. De 1956 à 1963, Jimmy Smith fut d’ailleurs l’une des locomotives de ce label, sachant déployer avec force et élégance de swinguants tracklistings ressemblant à des trains ondulant dans la nuit. La guitare a été confiée à un musicien qui sait faire sonner ses cordes entre jazz et funk, dans la lignée du grand Wes... Il s’agit d’un jeune guitariste de San Francisco nommé Kelyn Crapp qui, vu son talent et son sens du feeling, ne restera pas longtemps inconnu! La batterie est tenue par un musicien de La Nouvelle-Orleans, Herlin Riley, qui a joué notamment avec Wynton Marsalis et accompagne aujourd’hui Ahmad Jamal.

Lucky Peterson, né à Buffalo (New York) le 13 décembre 1964, a démarré sa carrière de musicien très tôt. Son père était chanteur et guitariste, il tenait un club de blues (le Governer’s Inn) et le jeune Lucky a pu s’initier très jeune au blues en rencontrant les plus grands bluesmen comme Muddy Waters, Buddy Guy ou Willie Dixon. Il apprend l’orgue dès l’âge de cinq ans et plus tard, ses professeurs ne sont rien moins que Jimmy Smith, Bill Doggett et Dr. Lonnie Smith ! Et ce n’est que plus tard qu’il apprend la guitare, fortement inspiré par les trois King - B.B, Albert et Freddie. Il rencontre Jimmy Smith lorsqu’il a dix-sept ans et leur relation musicale durera plusieurs années, ils se produiront même sur scène ensemble en duo (tous les deux à l’orgue Hammond !) lors de mémorables jam sessions. Douze ans après sa mort, il était donc temps que Lucky Peterson rende hommage au génie et à la fougue de Jimmy Smith, en se consacrant uniquement à cet instrument roi. Lucky vit depuis vingt-cinq ans à Dallas au Texas, mais depuis de nombreuses années son cœur est devenu français, car le public hexagonal a toujours su l’aimer et lui faire de grands triomphes. Depuis sa signature chez Jazz Village en 2013, Lucky Peterson sillonne notre pays en long et en large et se produit dans la plupart de nos festivals. Pour la première fois, il a enregistré dans un studio parisien - le studio Sextan à Malakoff -, c’était en février 2016 pour ce “Tribute”, et on imagine très bien le fantôme de Jimmy Smith rire aux éclats et danser comme un fou pendant ces séances mémorables !

Où écouter Lucky Peterson

dimanche 15 et lundi 16 octobre à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75) pour la sortie de son nouvel album "Tribute to Jimmy Smith"

Lucky Peterson (orgue, chant )

Kelyn Crapp (guitare)

Nicolas Folmer (trompette)

Ahmad Compaoré (batterie)

