L'actualité du jazz : Lucky Dog, live au café liégeois

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Peggy Lee - Blues Cross Country

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de The Amazing Keystone Big Band “Monsieur Django et Lady Swing” vendredi 08 juin à 20h30 à la salle Guy Obino de Vitrolles (13) avec l’association Charlie Free. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : Hot Vienne à Limoges

Leur premier album de 2014, simplement intitulé “Lucky Dog” (Open Jazz du 09 juin 2014) : dix compositions originales gravées dans la foulée de concerts en Bretagne. Toujours avec la volonté de saisir le jazz sur le vif, pour en saisir ce que Frédéric Borey appelle « une émotion instantanée », c'est en live qu'ils ont décidé d'enregistrer leur deuxième album, au sein du Jacques Pelzer Jazz Club, installé dans la maison-même du saxophoniste liégeois. Un lieu chargé de souvenirs, comme en témoignent les photos qui ornent les murs : Chet Baker, Dave Liebman Richie Beirach, Michel Graillier et tant d'autres que le saxophoniste avaient accueilli chez lui.

Pourquoi ce choix ? Frédéric Borey s'en explique : « Cette décision unanime s'est amorcée suite à deux passages au sein de ce jazz club mythique. Nous sommes à chaque fois repartis avec l'envie d'y revenir très vite : nous y ressentons comme un cocon sonore, une vibration assez étrange. Une prise en deux pistes, avec le public comme soutien émotionnel, sans retouche, dans l'instant. »

Et Yoann Loustalot d'ajouter : « Nous sommes venus au Pelzer à plusieurs reprises et avons trouvé l'endroit vraiment chaleureux. Le son sur scène, purement acoustique, est parfait. Après notre dernier concert, nous avons réécouté, juste après le gig, l'enregistrement réalisé sur place et nous nous sommes de suite mis d'accord : revenir ensemble, en live, sans aucun trafic, avec un son direct. Le lieu et l'accueil nous ont paru parfaits pour réaliser cet enregistrement. »

Mais alors, avec quel répertoire ? Frédéric confie : « Nous avons travaillé sur un tout nouveau répertoire, dans la lignée de notre premier album, mais avec une influence plus marquée vers des références communes : le quartet de Steve Lacy avec Don Cherry ou Old and New Dreams de Dewey Redman, Don Cherry, Charlie Haden et Ed Blackwell. Avec une réflexion principale qui s'appuie sur un interplay constant, sans réellement de leader, une écoute attentive, avec une rigueur musicale, un partage émotionnel dans lequel nous essayons de marier calme et impatience, quiétude et emportement, délicatesse et dureté. »

Et Yoann d'ajouter : « Lucky Dog est une aventure de groupe : tous les quatre, nous travaillons beaucoup les directions de chaque morceau et chacun propose ses idées, même si c'est Fred et moi qui amenons les compositions. Nous avons tous les deux un style d'écriture totalement différent, mais ils se complètent très bien. C'est la matière première mais nous laissons chacun libre : ça crée le son du groupe. »

Où écouter Fred Borey

lundi 04 juin à 18h à la péniche le Marcounet à Paris (75)

en savoir plus émission Open jazz Frederic Borey, clin d'œil aux classiques

à lire article Jazz Trotter : Lucky Dog au Jacques Pelzer jazz club

Programmation musicale

Lucky Dog « Live at the Jacques Pelzer jazz club »

Old and New (Frédéric Borey)

Fresh Sound NT542

Lucky Dog « Live at the Jacques Pelzer jazz club »C'est tout (Yoann Loustalot)

Fresh Sound NT542

Ornette Coleman « Change of the Century »

Ramblin' (Ornette Coleman)

Atlantic 1327

Tiffany Austin «Unbroken »

The Blessing (Ornette Coleman)

Con Alma 002

Peggy Lee « Blues Cross Country »

Fisherman's Wharf (Raskin, Lee)

Avid Jazz 1290

Gourmet « En garde »

Järviradiota kuuntelen (Innanen)

Fiasko 83

Amazing Keystone Big Band « Monsieur Django & Lady Swing »

Nuages (Django Reinhardt)

Nome 009

Laurence Saltiel « Jardin après la pluie »

Peace Again (L. Saltiel, P. Villanueva)

Edyson

Michel Pastre « Diggin' The Count »

Yeah Man ! (Nobble Sissle, R. Robinson)

Djaz 723-2

Amos Hoffman, Noam Lemish « Pardes »

Adon Haslichot (Trad.)

www.hoffmanlemish.com

Sullivan Fortner « Moments Preserved »

Changing Keys (Merv Griffin)

Impulse !