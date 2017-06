L'actualité du jazz : Louis Armstrong, les trésors cachés de la Standard Oil

Au sommaire aujourd'hui

Louis Armstrong (1901-1971) était l’un des hommes les plus identifiables au monde. Son sourire, sa voix… et cette trompette qui est le symbole même de la seule réelle forme d’art américain appelée “jazz”. En association avec la Louis Armstrong Foundation, Dot Time Records a déterré une série de trésors : des inédits de Louis Armstrong. The Louis Armstrong Legacy Series révélera quatre productions successives issues des archives personnelles du trompettistes, conservées au Queens College. Chaque CD sera accompagné d’un livret d’une vingtaine de pages, incluant un texte de présentation et des photos rares.

La première production “The Standard Oil Sessions” (dist. Socadisc) vient de paraître. Il s’agit d’un enregistrement réalisé le 20 janvier 1950 à San Francisco pour l’émission de radio Musical Map of America produite par la compagnie pétrolière. Il s’agissait d’un programme éducatif, présenté par Clancy Hayes (voix de Jack of All Tunes) et Jack Cahill (voix de Matt the Mapmaker). Pour le chapitre 19, consacré à New Orleans, il avait paru judicieux de faire appel à Louis Armstrong, en compagnie de Earl Hines et Jack Teagarden. Pour des raisons restées mystérieuses, l’émission n’eut jamais lieu et les bandes furent confiées à Armstrong qui les avait soigneusement gardées chez lui. Nous découvrons ainsi aujourd’hui une sorte de concerto en 9 parties, présentant un portrait musical de La Nouvelle Orléans.

Comme Wynton Marsalis l’a souligné dans une interview donnée à la matinale de CBS TV, “Louis Armstrong était l’un des plus grands hommes qui soient apparus sur cette planète. Il nous a apporté une conscience qui reste intacte, 45 ans après sa disparition en 1971. Merci Pops !” Quant à Miles Davis, plutôt avare de compliments, il avait affirmé “Vous ne pouvez rien jouer sur une trompette qui n’ait été déjà exprimé par Louis”. Explication par Satchmo lui-même : “Ma vie entière, jusqu’aux tréfonds de mon âme et de mon esprit, est consacrée à souffler dans cette trompette…”

Louis Armstrong (trompette, voix)

Jack Teagarden (trombone, voix)

Lyle Johnson (clarinette)

Earl Hines (piano)

Clancy Hayes (guitare)

inconnus (contrebasse et batterie)

Programmation musicale

Louis Armstrong « The Standard Oil Sessions »

Do You Know What It Means To Miss New Orleans (Eddie DeLange, Louis Alter)

Dot Time 9805

Louis Armstrong « The Standard Oil Sessions »

Muskat Ramble (Kid Ory)

Dot Time 9805

Louis Armstrong « The Standard Oil Sessions »

Struttin' with Some Barbecue (Lil Hardin Armstrong)

Dot Time 9805

Louis Armstrong « The Standard Oil Sessions »

Back O'Town Blues (Louis Armstrong, Luis Russell)

Dot Time 9805

Bumble Bee Slim and Memphis Minnie « American Epic »

New Orleans Stop Time (A. Easton)

Columbia Legacy 888750996923

Andy Emler « My Own Ravel »

Improvisation en forme d'avion en ut (Andy Emler)

Compagnie Aime l'air

Angelo Debarre, Marius Apostol « Gipsy Unity »

Stradimarius (Marius Apostol)

Just Looking Production 06

Rhoda Scott « We Free Queens »

I Wanna Move (Sophie Alour)

Sunset 023

Pierre de Trégomain « Shelter »

If Love is Gone (Pierre de Trégomain, Arnaud Gransac)

La Fabrica'son 02

Original Dixieland Jazz Band « The Complete ODJB (1917-21) »

Livery Stable Blues (Original Dixieland Jazz Band)

RCA PD 90026

Bálint Gyémánt « True Listener »

The Last 100 Meters (Bálint Gyémánt)

BMC 252