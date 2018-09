L'actualité du jazz : Lorenzo Naccarato, live au studio de l'Ermitage

Au sommaire aujourd'hui

Présenté par Nathalie Piolé et Alex Dutilh

Lorenzo Naccarato Nova Rupta en public et en direct du Studio de l'Ermitage dans le cadre de l'Ermi'Jazz du label Laborie Jazz

en public et en direct du Studio de l'Ermitage dans le cadre de l'Ermi'Jazz du label Laborie Jazz 10 CD à gagner de Lorenzo Naccarato « Nova Rupta » en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Lorenzo Naccarato "Nova Rupta"

Lorenzo Naccarato (piano)

Benjamin Naud (batterie)

Adrien Rodriguez (contrebasse)

Lorenzo Naccarato revient, avec son trio. Son second opus, « Nova Rupta », se révèle digne des promesses qu’avait suscitées le premier, en 2016. Mieux, l’ensemble a gagné en maturité. En cohésion. Sans abandonner un iota de ce qui faisait déjà son pouvoir de séduction. A savoir qu’il dépayse d’emblée l’auditeur. L’entraîne dans un voyage onirique. Un monde enchanté – et enchanteur. Une musique en mouvement. Cinétique, ou cinématique. Son domaine, l’univers entier. Ses effets, l’ivresse des grands espaces. L’expression, consciente, maîtrisée, de cette harmonie des sphères déclinée, au cours des siècles, depuis Pythagore, magistralement exploitée par Dante. Sphères... Comment ne pas évoquer Thelonious « Sphere » Monk ? Rencontre fortuite ? Nullement. Lorenzo, compositeur et interprète, connaît son Monk sur le bout des dix doigts.

Qu’il soit imprégné des caractéristiques de son art – le rôle du silence, celui des harmonies audacieuses, entre autres – voilà qui est indéniable. Considérer toutefois Lorenzo Naccarato comme un suiveur serait singulièrement réducteur. Car son originalité éclate à chaque note. L’improvisation, brillante, d’une étonnante fluidité, les motifs mélodiques réitérés, progressivement enrichis, les passages méditatifs, les ruptures rythmiques et harmoniques se conjuguent dans son art pour créer une impression de liberté et de plénitude. Tout cela lui appartient en propre. A lui et à ses complices, Adrien Rodriguez et Benjamin Naud, qui le suivent comme un seul homme dans ses errances fécondes. Pas de doute, l’irruption d’un tel trio dans l’univers du jazz et des musiques actuelles est à marquer d’une pierre blanche. Une météorite, bien entendu ! (Jacques Aboucaya)

Sismograph (L. Naccarato)

Nova Rupta (L. Naccarato)

Himalayan Railway (L. Naccarato)

Medicea Sidera (L. Naccarato)

Intermezzo (L. Naccarato)

Osmosis (L. Naccarato)

Shapes And Shadows (L. Naccarato)

Vestigio (L. Naccarato)

Inner Siberia (L. Naccarato)

Heavy Rotation (L. Naccarato)

Programmation musicale autour de l'univers de Lorenzo Naccarato

Ruben Gonzalez - Tumbao

Album Introducing Ruben Gonzalez

World Circuit