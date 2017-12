L'actualité du jazz : Loïs Le Van, rendez-vous en big band

Au sommaire aujourd'hui

"Rendez-vous à l'ovyne" paru chez Cristal Records est le troisième album d'un chanteur décidément bien singulier. Un album au titre énigmatique dans lequel on entre comme dans un roman intrigant que Balzac ou Zola auraient publié dans un "pulp magazine".

Il faut écouter Loïs Le Van comme une voix dans l'ombre, comme on lirait un roman d'enquêtes ; le dévorer avec les oreilles, les sens, la soif d'aventure, les peurs et les mensonges et y rencontrer les fêlures, la tendresse, les larmes, les frissons et la lumière qui révèle une foule de sentiments ; se laisser surprendre par la narration et bercer par le style affûté comme un rasoir, pour déceler les phrases sobres qui feront mouche.

C'est une histoire qui débute fin 2015… "Ce jour-là je rendais visite à mon agent, il me dit "assieds-toi bien, j’ai eu un coup de téléphone aujourd’hui qui va te surprendre". Un festival voulait que je fasse une création avec mes compositions arrangées pour big band." C'est à ce moment que tout a commencé. "Le timing était serré, commande en novembre pour un concert en janvier et je n'étais pas un chanteur crooner pour coller particulièrement au son et à l’image du big band. Quelle idée d'ailleurs d'avoir pensé à moi ?" Une feuille blanche à remplir et tout à imaginer.

Comment rester soi-même dans une telle configuration, préserver le murmure et garder l'esprit de sa propre musique en cherchant juste à ce qu'un big band puisse la mettre en trois dimensions ? La nuit, l'encre obscurcit les pages blanches de nouvelles compositions. Pour les arrangements et n'ayant jamais arrangé pour big band, qui pouvait bien avoir la patte pour l'accompagner ? Bien évidemment ce serait la magnifique coloriste Sandrine Marchetti et le surprenant Thomas Mayade qui allaient s'échiner à travailler les morceaux. "Sur mon piano s'éparpillent des feuilles griffonnées : les paroles des chansons reçues la veille et qu'ont écrites Laura Karst et François Vaiana me procurent, chaque fois que je les fredonne dans ma tête, un sentiment très fort, indicible". Car ce qui compte dans "Rendez-vous à l'ovyne" c'est la musique de la phrase, la surprise de la narration, la plongée dans une ambiance poétique ; le plaisir d'écouter un scénario bien ficelé, tout simplement.

Le concert au festival avec le big band local fut une belle réussite et l’enregistrement qui suivit, avec le Bravo Big Band basé à Bruxelles et principalement composé des jeunes pépites flamandes actuelles, fut un joli moment. Un drôle de disque comme un roman labyrinthique ce "Rendez-vous à l'ovyne". Dix nouvelles crépusculaires, belles et indociles à dévorer d'une seule traite.

