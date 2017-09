L'actualité du jazz : Lizz Wright, l'état de grâce

Au sommaire aujourd'hui

Lizz Wright

Le dernier projet de la chanteuse américaine Lizz Wright , "Grace", paraît sous le label Concord. Il offre un aperçu saisissant du réseau d’histoires et de chansons profondément ancrées et intimement entrelacées qui constituent l’âme du Sud profond des États-Unis. Lizz Wright convoque ici l’esprit des lieux pour nous introduire dans un espace qui vibre de la suggestion muette que la "grâce" est le socle de notre état d’origine. Produit par le chanteur et “songwriter” Joe Henry, "Grace" permet à Lizz Wright d’affirmer sans détour son sentiment intime d’appartenance au creuset culturel de l’Amérique.

Lizz Wright a enregistré "Grace" dans les conditions du direct, sur Sunset Boulevard à Los Angeles dans les studios United Recording, soutenue par un casting de musiciens prestigieux. On trouve à ses côtés le pianiste et directeur de choeur basé à Atlanta Kenny Banks Sr., avec qui elle collabore depuis près de 20 ans maintenant, ainsi que le guitariste Marc Ribot, le bassiste David Piltch, les guitaristes Chris Bruce et Marvin Sewell, le batteur Jay Bellerose et le claviériste Patrick Warren.

Probablement son oeuvre la plus forte à ce jour, "Grace" offre à Lizz Wright l’opportunité de se présenter en pleine lumière. Dans "Grace", les couleurs chaudes et mûres de sa voix attestent sans ambiguïté de la volonté de la chanteuse de se remettre en question pour acquérir plus de liberté. Les vastes paysages évoqués dans "Grace" sont transfigurés par la façon singulière qu’a Lizz Wright de s’accaparer les univers musicaux de Ray Charles, Allen Toussaint, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, k.d. lang, Bob Dylan, Frank Perkins et Mitchell Parish, ainsi que d’artistes émergeants comme Rose Cousins et Birds of Chicago.

Partant d’un corpus de près de 70 morceaux sélectionnés principalement par Joe Henry, 10 chansons ont été finalement choisies qui évoquent les origines rurales de Lizz Wright. Animée par un fort désir de parler de la "grâce" dès le début du projet, Wright a abandonné l’idée d’écrire la pièce titre après avoir entendu Grace de Rose Cousins. C’est la première pièce à donner son titre à l’un de ses albums que Lizz Wright n’ait pas composée après six enregistrements studio. "Grace" s’ouvre avec Barley, une chanson écrite par Birds of Chicago basée sur le format blues traditionnel de la répétition de mots. Avec son rythme de marche entraînant et ses phrases répétitives, Barley permet à Wright d’aller puiser une force ancestrale d’affirmation et d’encouragement.

Pour l’esprit général de l’album, Wright s’est inspirée d’un documentaire de 2015 intitulé What Happened, Miss Simone?, dans lequel Nina Simone déclare dans un fragment d’interview, “Il est de la responsabilité d’un artiste de rendre compte de son temps.”

“Lizz Wright et moi sommes amis depuis bientôt quinze ans. D’avoir eu la chance de me tenir à ses côtés quand elle chante avec une telle puissance émotionnelle, m’a permis de prendre la mesure de son humanité, confie Joe Henry. C’est un honneur d’avoir été en quelque sorte le scout de Lizz tout au long de ce voyage qu’a constitué l’enregistrement de "Grace". Dans la période sombre que nous traversons, nous musiciens avons la responsabilité de répondre à la brutalité par l’expression d’une beauté sauvage et inclusive. Quel cadeau elle m’a fait ! Quel cadeau elle offre à tous ! ”

"Grace" fait figure de “retour à la maison” pour Wright. C’est une sorte de rite de passage qui retrace les contours du paysage entre les Blue Ridge Mountains où se trouve sa maison et les terres anciennes où a vécu sa famille dans le centre et le sud de la Georgie et le long des îles de la mer de Georgie. La chanteuse a convié la photographe Jesse Kitt à l’accompagner dans ce voyage sur les routes du Sud. Les deux femmes ont parcouru ainsi les chemins de campagne pour donner à voir dans une sorte de chronique impressionniste les myriades d’endroits et de visages que l’on retrouve dans l’album.