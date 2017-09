L'actualité du jazz : Line Kruse, le violon grand format

Au sommaire aujourd'hui

Line Kruse invitée de Alex Dutilh

invitée de Alex Dutilh 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Hampton Hawes - All Night sessions

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Onze heures Onze Orchestra mercredi 6 septembre à 21h au studio de l'Ermitage à Paris (75) dans le cadre de Jazz à la Villette. Cliquez sur "contactez nous" et laissez vos nom et prénom. Une invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : la surprise de Jutta Hipp

Pour son quatrième album, “Hidden Stone” qui paraît chez Continuo Jazz, la violoniste danoise Line Kruse ravive l’art du big band en injectant les rythmes traditionnels latino-américains dans l’esthétique d’un jazz scandinave.

La danoise Line Kruse a été adoptée par la communauté des musiciens sud-américains dès son arrivée à Paris, et son nom y est étroitement associé. Les quelques 300 concerts avec le Gotan Project lui ont aussi permis de remonter in situ aux sources de la milonga et de la chacarera, qu’elle adapte dans son Tango La Jalouse. " Le mélange de cultures est très important pour moi, et j’ai voulu ici l’inscrire au cœur des compositions, par l’utilisation de rythmes comme le festejo afro-péruvien ou la zamba argentine, et d’instruments comme le bombo, rarement utilisés dans le jazz, dit la compositrice. Ce patrimoine de polyrythmies ouvre des horizons très riches et peu visités".

Le violon de Line Kruse s'intègre ici en section avec les cuivres, dans la rythmique ou en soliste, une conception originale qui renouvelle l’équilibre des timbres de l’orchestre. " J'ai toujours eu envie de confronter la sonorité à la fois forte et délicate du violon à la sensation sonore d'un big band ". On retrouve ici quelques figures majeures de la scène parisienne, comme le charismatique percussionniste argentin Minino Garay et le batteur cubain Lukmil Perez. De nombreux invités complètent un casting où se mêlent les générations et nationalités : le trompettiste Gerard Presencer, le tromboniste Steen Nicolaj Hansen, le saxophoniste Pierre Bertrand et les guitaristes Hervé Samb ou Louis Winsberg.

Avec “Hidden Stone”, elle a élaboré un projet qui se développera sur scène en variant les différentes formules du big band au quartet, ce qui facilite une écriture tout en développements et ruptures internes. " Mon écriture a toujours inclus beaucoup de changements de grilles et de structures, à la différence de l’enchaînement thème – solo – thème des standards. En fait, je crois que j’ai toujours pensé en orchestre, même lorsque j’écris pour une petite formation".

Où écouter Line Kruse