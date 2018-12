L'actualité du jazz : Les oublié-e-s de l'Histoire du jazz

Au sommaire aujourd'hui

Les oublié-e-s de l'histoire du jazz à la Une, en partenariat avec Jazz News

“Des oubliés dans l’histoire du jazz, il y en a des centaines, voire des milliers. Au royaume de la médiatisation, pas de place pour tout le monde et ce sont presque toujours les mêmes qui tiennent le haut de l’affiche : Miles Davis, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Billie Holiday ou encore Chet Baker. Alors quand on a décidé de rendre hommage à tous ces noms qui ont aussi construit le jazz, on ne savait pas par où commencer. Et si on s’est arbitrairement arrêté sur 40 personnalités/destins/histoires, on avait du stock pour remplir trois encyclopédies de dix kilos – ce qui n’est pas hyper éco-responsable. À chaque fois, on a essayé de comprendre pourquoi et/ou comment ces talents bruts sont plus ou moins restés dans l’ombre. Peut-être même qu’ils s’y sentaient bien, qu’il s’y sentaient mieux, qu’ils avaient besoin d’adversité pour mieux créer. Et puis ces héros et héroïnes trop discret(e)s, on les aime parfois plus que les « stars » officielles. Car ce sont nos petits trésors secrets.

Admirez donc à sa juste valeur la grandeur d’âme qu’il nous faut pour les partager avec vous. Ça nous fait du bien et du mal à la fois. On espère que vous saurez en prendre soin.” [In Jazz News n°77]

Jeanne Lee (1939-2000) - Trop avant-gardiste

Gary McFarland (1933-1971) - Une carrière brève et une mort mystérieuse

Cecil McBee (1935-) - Le boss de la basse spirituelle

Michel Roques (19??-19??) - Parti sans laisser d’adresse

Gérard Lockel - Un chercheur peu facile d'accès

Henry Threadgill (1944-) - Compositeur hors norme

Mezz Mezzrow (1899-1972) - La musique après la littérature

Eddie Henderson (1940-) - Psy avant tout

Chris Connor (1927-2009) - La voix d'une époque révolue

Carl Perkins (1928-1958) - Dix ans de carrière, un seul album

Freddie Keppard (1890-1933) - À jamais (presque) le premier

Arthur Jones (1940-1998) - Free et fragile

Friedrich Gulda (1930-2000) - dans l’ombre d e l’interprète classique

Dorothy Ashby (1930-1986) - Le fardeau de la harpe

Anthony Ortega (1928-) - Un grand à l’ombre des grands

Richard Twardzik (1931-1955) - Un pianiste énigmatique, fauché à 24 ans

Jim Pepper (1941-1992) - La mémoire tronquée des Amérindiens

Bertha Hope (1936-) - Pour l’amour d’Elmo et de Bud

Jutta Hipp (1925-2003) - Un amour bref et passionnel avec le jazz

Woody Shaw (1944-1989) - La poisse absolue

Doug Hammond (1942-) - L’errance d’un batteur et poète essentiel

Georges Grenu (1925-2013) - Un requin sachant jazzer

Austin Peralta (1990-2012) - Parti trop tôt

Eden Ahbez (1908-1995) - Trop à l'Est

Mary Lou Williams (1910-1981) - femme, noire et musicienne pendant la Grande Dépression

Dieter Glawischnig (1938-) - À l’est, du nouveau (et depuis longtemps)

Bengt-Arne Wallin (1926-2015) - Le pionnier suédois

Blanche Calloway (1902-1978) - Injustice familiale

Charles Tyler (1941-1992) - L’outlaw du jazz

Nellie Lutcher (1912-2007) - Des disques introuvables

Elek Bacsik (1926-1993)- Guitariste de Gainsbourg évaporé à Vegas

Teri Thornton (1934-2000) - Cocktail tragique

Julius Hemphill (1938-1995) - Pas la bonne ville

Melba Liston (1926-1999) - La première dame de Randy Weston

Alice Babs (1924-2014) - Le trésor caché d’Ellington

Matthew Shipp (1960-) - Marge ou crève

Melvin Rhyne (1936-2013) - Dans l’ombre de Wes Montgomery

Wynton Kelly (1931-1971) - L’éternel “sideman”

Andy González (1951-) - Le pilier aux 1000 séances...

Tina Brooks (1932-1974) - L’enfer de la drogue

