L'actualité du jazz : Les coups de cœur de l'Académie Charles Cros

Au sommaire aujourd'hui

les coups de coeur de l' Académie Charles Cros à la Une

à la Une Hommage à Nancy Wilson

Hommage à Nancy Wilson article Disparition de la chanteuse de jazz Nancy Wilson

Invités :

Reza Ackbaraly (directeur de Qwest TV)

Jacques Périn (ex-rédacteur en chef de la revue Soul Bag)

Daniel Yvinec (contrebassiste, directeur artistique)

Fondée au lendemain de la guerre en 1947, l’Académie Charles Cros défend la diversité musicale, veille à la préservation de la mémoire sonore, soutient la création, le développement de carrière des artistes, l’esprit d’entreprise et le courage des éditeurs graphiques et phonographiques. A l’aube du XXIe siècle, elle se dote de nouveaux statuts et d’objectifs élargis, entreprend d’internationaliser sa composition, décide de mener désormais son action non plus une fois par an mais tout au long de l’année.

L’Académie Charles Cros, c’est aujourd’hui : Un collectif d’une centaine de spécialistes sociétaires (élus) et d’experts associés, français et étrangers, qui apportent bénévolement leur concours aux missions que s’est assignée l’Académie Charles Cros.

Ils sont répartis en 8 commissions thématiques pour la musique et la parole. Un réseau de partenaires. Au fil de ces dix dernières années, l’Académie Charles Cros s’est progressivement engagée dans des collaborations, sur des objectifs partagés, avec un réseau dense de partenaires, associations, festivals, lieux de scène, collectivités territoriales. Elle coopère étroitement avec la Fédération des festivals de chanson francophone.

Ce maillage permet à l’Académie Charles Cros de ne pas dissocier son soutien aux productions sonores et audiovisuelles du spectacle vivant, et de favoriser les rencontres entre les acteurs de la vie culturelle et les publics.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 10 janvier à 19h au CNSM de Paris.

Composition de la Commission Jazz & Blues de l'Académie Charles Cros :

Reza Ackbaraly

Philippe Carles

Claude Carrière

Alex Dutilh

Stéphane Koechlin

Arnaud Merlin

Jacques Périn

Xavier Prévost

Jean-Michel Proust

Daniel Yvinec

Coups de cœur Jazz

Bruno Angelini « Open Land », Label La Buissonne / Pias

« Open Land », Label La Buissonne / Pias Samuel Blaser «Early in the Morning» (OutNote / Outhere)

«Early in the Morning» (OutNote / Outhere) Riccardo Del Fra «Moving People» (Cristal Records / Sony Music)

«Moving People» (Cristal Records / Sony Music) Steve Coleman and Five Elements «Live at the Village Vanguard, Vol. 1 (The Embedded Sets)», Pi Recordings/Orkhêstra

«Live at the Village Vanguard, Vol. 1 (The Embedded Sets)», Pi Recordings/Orkhêstra Magic Malik « Fanfare XP », Onze Heures Onze ONZ 028 / Absilone

« Fanfare XP », Onze Heures Onze ONZ 028 / Absilone Cécile McLorin Salvant « The Window », Mack Avenue /Pias

« The Window », Mack Avenue /Pias Edward Perraud «Espaces», Label Bleu / l'Autre distribution

«Espaces», Label Bleu / l'Autre distribution Martial Solal «My One And Only Love , live at theater Gütersloh» Intuition INTCHR / Socadisc

«My One And Only Love , live at theater Gütersloh» Intuition INTCHR / Socadisc Umlaut Big Band «The King of Bungle Bar, Umlaut B.B. Plays Don Redman», Umlaut Records / Socadisc

«The King of Bungle Bar, Umlaut B.B. Plays Don Redman», Umlaut Records / Socadisc Ben Wendel «The Seasons» Motéma / Pias

Coups de cœur Blues

Delgrès «Mo Jodi », PIAS)

«Mo Jodi », PIAS) Buddy Guy «The Blues Is Alive And Well», Silvertone / Sony Music

«The Blues Is Alive And Well», Silvertone / Sony Music Ben Harper & Charlie Musselwhite «No Mercy On This Land», Anti- / PIAS

à réécouter émission Open jazz Académie Charles Cros : Grand Prix et coups de cœur jazz et blues

à réécouter émission Open jazz Académie Charles Cros : palmarès 2014 pour le jazz et blues

Programmation musicale

Nancy Wilson « RSVP »

That's All (Alan Brandt / Bob Haymes)

MCG J1013

Ben Wendel « The Seasons »

July (Ben Wendel)

Motéma 0288

Delgres « Mo Jodi »

Respaecte nou (Pascal Danaè)

Pias 3149020933169

Magic Malik « Fanfare XP »

Multi XP-3 (Magic Malik)

Onze Heures Onze 843409

Buddy Guy « The Blues is Alive and Well »

The Blues is Alive and Well (Tom. Hambridge, Gary Nicholson)

Silvertone 19075812472

Makaya McCraven « Where We Come From »

Universal Beings (M. McCraven, A. Butterss, J. Jonson, C. Nino, M. Atwood-Ferguso)

International Anthem 022

Cécile McLorin Salvant « The Window »

The Sweetest Sounds (Richard Rodgers)

Mack Avenue 1132

Ben Harper, Charlie Musselwhite « No Mercy In This Land »Love and Trust (Ben Harper)

Anti 75612

Edward Perraud « Espaces »

Tone It Down (Edward Perraud)

Label Bleu 6726