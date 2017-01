L'actualité du jazz : Les archives jazz du Châtelet, avec Jean-Luc Choplin

Jean-Luc Choplin, invité d'Alex Dutilh.

3 mai 1982 – Miles Davis - My Man's Gone Now (George Gershwin, DuBose Heyward)

Miles Davis, trompette

Bill Evans, sax soprano, sax ténor, flûte

Mike Stern, guitare

Marcus Miller, basse

Al Foster, batterie

Mino Cinelu, percussions

29 octobre 1982 – Sonny Rollins Quintet - Azalea (Sonny Rollins)

Sonny Rollins, sax ténor

Bobby Broom, Masuo Yoshiaki, guitare

Lincoln Goines, basse

Tommy Campbell, batterie

31 octobre 1982 – Liberation Music Orchestra - Silence (Charlie Haden)

Don Cherry, Michael Mantler, trompette

Gary Valente, trombone

Jack Jeffers, tuba

Steve Slagle, sax alto, flûte

Jim Pepper, sax ténor, flûte

Dewey Redman, sax ténor

Carla Bley, piano, arrangements

Mick Goodrick, guitare

Charlie Haden, contrebasse, composition

Paul Motian, batterie

29 octobre 1983 – Modern Jazz Quartet - One Never Knows (John Lewis)

John Lewis, piano

Milt Jackson, vibraphone

Percy Heath, contrebasse

Connie Kay, batterie

2 novembre 1985 – Sarah Vaughan - Medley : I Got Rhythm / Embraceable You / Someone To Watch Over Me (G. and I. Gershwin)

Sarah Vaughan, voix

Frank Collett, piano

Bob Maize, contrebasse

Harold Jones, batterie

2 décembre 1989 – Stan Getz Quartet -People Time (Benny Carter)

Stan Getz, sax ténor

Kenny Barron, piano

Rufus Reid, contrebasse

Victor Lewis, piano

