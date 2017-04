L'actualité du jazz : Les 25 ans du label ACT, avec Siggi Loch

Au sommaire aujourd'hui

Emission consacrée à Siggi Loch et aux 25 ans du label ACT

ACT fête ses 25 ans avec "Twenty-five magic years - The Jubilee Album", album constitué d'une sélection de titres inédits par les plus grands artistes du label (1992-2017). Le label ACT enchante les mélomanes et défriche de nouveaux territoires sonores au carrefour du jazz et des musiques du monde.

“Après presque vingt années à la Direction de Warner International, j'ai enfin décidé de réaliser ma plus grande ambition, et fonder ma propre maison de disques pour enregistrer le genre de musique que j'aime – le jazz!” Avec cette annonce, Siggi Loch met fin à une carrière de haut vol en tant que directeur exécutif d'une société dans l'industrie musicale internationale, et en commence une autre, cette fois comme patron d'un label indépendant. Son choix représente un changement d'orientation majeur dans la vie d'un professionnel autour de la cinquantaine, mais avec le lancement du label ACT en 1992, Siggi Loch réalise enfin le rêve qui l'avait attiré en premier lieu vers l'industrie musicale.

25 ans plus tard, le projet est devenu une immense réussite. Mais lorsqu'il y a des artistes et des auditeurs qui s'ouvrent à de nouveaux sons, c'est à ce moment-là que naissent des ‘moments magiques’, et il y en a eu beaucoup dans les vingt ans d'histoire du label ACT, avec des musiciens tels que Nguyên Lê, Esbjörn Svensson, Nils Landgren, Michael Wollny, Viktoria Tolstoy, Lars Danielsson, Wolfgang Haffner ou encore Youn Sun Nah, qui ont inspiré et changé le monde de la musique. Vingt années de moments musicaux magiques, répartis sur plus de 350 albums. Vingt années au cours desquelles le jazz européen deviendra une force majeure du monde musical, et où le label ACT jouera un rôle important.

Le jazz est chez lui en Europe comme aux États-Unis, et la richesse du jazz européen ne compte certainement pas moins de talents. Un très bon exemple sera le tout premier enregistrement ACT, “Jazzpaña” (ACT 9212-2). En 1992, Siggi Loch et Wolfgang Hirschmann réunissent au studio de la WDR à Cologne quelques artistes parmi les meilleurs du flamenco espagnol, et les entourent des grands du jazz que sont Michael Brecker et Al Di Meola. “Jazzpaña” est arrangé par Vince Mendoza, et le résultat est une affirmation musicale dont l'aspect pluriculturel fait merveille: le flamenco rencontre le jazz, avec le blues de la vieille Europe qui s'associe aux notes venant du nouveau monde. L'album est un grand succès avec deux nominations aux Grammy Awards, et “Jazzpaña” remporte un German Jazz Award. En 2008, une deuxième collaboration entre ACT et Vince Mendoza, “Blauklang”, reprend la formule avec autant de réussite (une nomination aux Grammys.)

Lors des enregistrements live pour “Jazzpaña”, Siggi Loch rencontre le guitariste Nguyên Lê qui devient le premier artiste à signer un contrat d'exclusivité avec ACT. La biographie musicale de Nguyên Lê, élevé par des parents vietnamiens à Paris, se développe en une quête d'identité passionnante quelque part entre Jimi Hendrix, le creuset ethnique de Paris, et la musique vietnamienne traditionnelle. Son premier album sur le label “Million Waves” (ACT 9221-2) est publié en 1995 et Nguyên Lê reste fidèle à la famille ACT encore aujourd'hui, avec une discographie substantielle qui compte pas moins de 14 albums.

Les sorties ACT sont souvent l'antidote à cette idée du jazz entretenue par de nombreuses personnes qui le perçoivent comme ouvertement intellectuel, inaccessible. Mais, prenez par exemple “It’s Snowing on My Piano” (ACT 9260-2) de Bugge Wesseltoft; cet album en piano solo de 1998, avec un répertoire de chants de Noël traditionnels, est le plus grand succès commercial de l'histoire d'ACT. Parmi les raisons qui expliquent sa popularité, il y a sans doute celle-ci: la beauté intemporelle de ses structures mélodiques est comme un baume apaisant dans ces temps modernes, où le kitsch, l'arrogance et la causticité sont de mise.

Aux dires du quotidien anglais The Guardian, “ACT a pour mission de présenter au monde les nouveaux pianistes jazz en Europe qui montent,” et quand on regarde les deux décennies d'existence du label on constate des talents pianistiques remarquables : Joachim Kühn, Esbjörn Svensson, Iiro Rantala, Vijay Iyer (avec une nomination aux Grammys), ainsi que de plus jeunes virtuoses tels que Yaron Herman, Gwilym Simcock, Michael Wollny ou encore le pianiste polonais Leszek Mozder.

Programmation musicale

Iiro Rantala « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

Tears For Esbjörn (Iiro Rantala)

ACT 9850-2

Adam Baldych « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

Dodge The Dodo (E. Svensson, D. Berglund, M. Öström)

ACT 9850-2

Ulf Wakenius « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

Paco's Delight (Ulf Wakenius)

ACT 9850-2

Émile Parisien, Vincent Peirani « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

B&H (Vincent Peirani)

ACT 9850-2

Wolfgang Haffner, Michael Wollny « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

Swing, Swing, Swing (Wolfgang Haffner, Michael Wollny)

ACT 9850-2

Nils Landgren « Twenty Five Magic Years, The Jubilee Album »

Walk Tall (Nat Adderley)

ACT 9850-2