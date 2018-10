L'actualité du jazz : Les 12 saisons de Ben Wendel

Au sommaire aujourd'hui

Ben Wendel à la Une

En 2015, le saxophoniste, bassoniste et compositeur Ben Wendel - nommé aux Grammy Awards et bardé de distinctions - dévoilait un projet vidéo intitulé “The Seasons”, en référence à la suite de douze pièces pour piano écrites et diffusées à raison d’une par mois par l’un de ses compositeurs classique préférés, Tchaïkovsky, en 1876. L’idée de Wendel était de composer et de sortir en vidéo douze morceaux de jazz de chambre en duo avec dialoguant avec quelques figures majeures du jazz contemporain, parmi lesquelles Joshua Redman, Aaron Parks, Gilad Hekselman, Eric Harland, Matt Brewer, Julian Lage et Ambrose Akinmusire.

“L’idée de “The Seasons” était très simple : douze pièces originales dédiées à douze musiciens que j’admire profondément, diffusées pendant douze mois sur Youtube. Et s’il s’est avéré être l’un des projets les plus exigeants et complexes que j’ai jamais tenté de mener à bien, ce fut aussi l’un des plus gratifiants” raconte Ben Wendel. “La réception a été très positive et fascinante !” poursuit-il. Bien qu’il n’ait jamais joué ces pièces en concert ni sorti l’enregistrement, la série de duos The Seasons a été nommée parmi les meilleurs “albums” de l’année par le New York Times et fut mis à l’honneur par la radio publique nationale américaine NPR et par France Musique, entre autres.

Quelques années plus tard, Ben Wendel a été fortement marqué par l’oeuvre de Lee Krasner intitulé The Seasons (toujours visible au Whitney Museum) et s’est vu donner, en 2018, l’opportunité exceptionnelle de se produire avec son propre groupe au mythiqueVillage Vanguard, à New York. “Je me suis dit que c’était le moment idéal pour emmener le projet The Seasons plus loin. J’ai mis sur pied un quintet avec des musiciens auxquels j’avais fait appel pour la série de vidéos et la musique que j’avais écrite pour ces duos très intimistes a pris une autre envergure sous les mains de ces musiciens exceptionnels”.

C’est le début d’un nouveau chapitre très excitant pour le projet The Seasons. “Je ne pourrais pas être plus reconnaissant et excité” dit Wendel, qui s’est entouré des musiciens captivants que sont ses amis Aaron Parks (piano), Gilad Hekselman (guitare), Matt Brewer (basse) et Eric Harland (batterie). The Seasons est le successeur de l’album What We Bring, sorti en septembre 2016 et largement salué par la critique.

Où écouter Ben Wendel

A Paris (75) dimanche 14 et lundi 15 octobre à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards dans le cadre de Jazz sur Seine

Ben Wendel (saxophone)

Sullivan Fortner (piano)

Gilad Hekselman (guitare)

Joe Martin (contrebasse)

Kendrick Scott (batterie)

Programmation musicale

Ben Wendel « The Seasons »

January (Ben Wendel)

Motéma 0309

Ben Wendel « The Seasons »

October (Ben Wendel)

Motéma 0309

Michael Brecker « Time Is Of The Essence »

Timeline (Michael Brecker)

Verve 547844-2

John Moulder « Decade : Memoirs »

Memoirs By The Sea, Part 1 (John Moulder)

Origin 82762

H.U.M. « Live at Club St-Germain-des-Près »

Airegin (Sonny Rollins)

Fresh Sound 957

James Farm « James Farm »

Bijou (Aaron Parks)

Nonesuch 7559-79778-0

Palm Unit « Chant Inca »

Ouverture jazz pour San Remo (Jef Gilson)

Super Sonic Jazz

Géraldine Laurent « At Work »

Odd Folk (Géraldine Laurent)

Gazebo 123

Bob James « Espresso »

Bulgogi (Bob James)

Evosound EVSA572M