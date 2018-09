L'actualité du jazz : Leila Martial, live au studio de l'Ermitage

Au sommaire aujourd'hui

Présenté par Nathalie Piolé et Alex Dutilh

Leila Martial Baabel en public et en direct du Studio de l'Ermitage dans le cadre de l'Ermi'Jazz du label Laborie Jazz

en public et en direct du Studio de l'Ermitage dans le cadre de l'Ermi'Jazz du label Laborie Jazz

Leila Martial "Baabel"

Leïla Martial (voix, claviers)

Eric Perez (batterie, électronique, basse vocale)

Pierre Tereygeol (guitare, voix)

Qu’elle éructe, souffle, crie ou accompagne délicatement la mélodie, la vocaliste Leïla Martial transforme ce sens de la théâtralité en une énergie positive porteuse d’émotions fortes. Une approche inédite, qu’elle pousse dans ses retranchements sur « Baabel » , son 2ème disque en leader avec un tout nouveau quartet.

Loin de singer la tradition scat ou celle du jazz vocal traditionnel, Leïla Martial invente son propre langage et l‘envoie percuter un jazz ouvert aux musiques les plus modernes. Aux sources de l’émotion, Leïla Martial est un véritable trait d’union entre les musiciens. Sa voix habite « Baabel » comme un esprit joueur aux multiples visages, jamais réellement là où on l’attend mais vecteur d’une beauté singulière qui doit tout à la diversité des influences assumées.

Ombilic (L. Martial, P. Tereygeol)

Forget and Be (L. Martial, P. Tereygeol)

Baabel (L. Martial, P. Tereygeol)

Smile (C. Chaplin, arrgt E. Perez)

Le chemin le plus court (P. Tereygeol)

Solo (L. Martial)

Benjamin Bobenrieth "Travels"

Aita Mendi (B. Bobenrieth)

Laborie Jazz

