L'actualité du jazz : Lee Konitz, une première chez Impulse !

Le Grupetto - 4 nouveaux albums

l'indispensable Lionel Loueke

A 89 ans, Lee Konitz continue d’exercer une autorité incontestée sur le domaine du saxophone alto. Reconnaissable entre toutes, son approche épurée de l’improvisation laisse transparaître une énergie et une intelligence plus vives que jamais. Le saxophoniste ayant sorti son premier disque en tant que leader il y a plus d’un demi-siècle, il est surprenant de constater que « Frescalalto » n’est que son premier disque chez Impulse! Records. Pour l’occasion, il est accompagné par une équipe de rêve formée du pianiste Kenny Barron, du bassiste Peter Washington et du batteur Kenny Washington. La manière dont les carrières des quatre musiciens n’ont cessé de s’entrecroiser au fil des décennies ne peut manquer d’étonner.

« Lee Konitz Nonet », sorti en 1977, marque par exemple les débuts discographiques de Kenny Washington. Le batteur a par ailleurs fréquemment collaboré avec Peter Washington (aucun lien de parenté), les deux musiciens finissant par être considérés comme l’une des meilleures sections rythmiques jazz de New York. En outre, Washington et Washington ont à de multiples reprises, soit ensemble, soit séparément, accompagné Kenny Barron, leur confrère de l’écurie Impulse!.

La première apparition du pianiste sur un disque de Lee Konitz remonte quant à elle à 1992 avec « Jazz Nocturne », un album sur lequel, pure coïncidence, jouait également Kenny Washington. Lorsqu’on lui demande ce qui le séduit particulièrement chez ces musiciens, feeling est le premier mot qui vient à l’esprit de Lee Konitz. « Kenny Barron a un merveilleux sens du temps et de la mélodie et il l’exprime sans éprouver le besoin d’en faire des tonnes. Il ne passe pas son temps à mettre en avant ses facilités en tombant dans une virtuosité gratuite », explique le saxophoniste. « Le jeu de Kenny Washington témoigne quant à lui d’une parfaite maîtrise du rythme et son son de batterie est magnifique. Peter a pour sa part une belle manière de s’exprimer à la basse. La basse est un instrument difficile. Mais lorsqu’il en joue, chaque note ressort avec clarté ».

L’entente évidente dont font preuve les quatre musiciens est pour beaucoup dans l’extraordinaire énergie qui émane de « Frescalalto », un album qui voit Lee Konitz revisiter neuf chansons dont la plupart comptent parmi les plus grands standards du jazz. Sa capacité à s’approprier ces morceaux intemporels et à en révéler des facettes jusqu’à présent ignorées est tout bonnement impressionnante.

Son approche de Cherokee, par exemple, l’une des plus célèbres chansons de Ray Noble, contraste avec celle adoptée par la plupart des musiciens de jazz : loin de traverser le morceau en fonçant à bride abattue, Lee Konitz s’y promène avec une délicieuse nonchalance en prenant le temps de savourer le charme de la mélodie, avant que la section rythmique n’accélère le rythme et que Kenny Barron ne se livre à une improvisation pleine d’entrain. Puis la chanson revient au mid-tempo initial, Lee Konitz s’attachant de nouveau à mettre en valeur la beauté de la mélodie.

