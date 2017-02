L'actualité du jazz : Léa Castro prend la route

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Marguet-de Chassy-Sheppard samedi 04 février à 21h à L'Osons Jazz Club à Lurs (04).

3 invitations pour 2 à gagner Marguet-de Chassy-Sheppard dimanche 05 février à 18h au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94).

Jazz Trotter : Donny McCaslin et Clay Giberson

« Roads » est le premier album du Léa Castro Quintet. Le projet naît en 2010, tout d’abord en duo, quand Léa Castro débute sa collaboration avec le pianiste et violoniste Antoine Delprat. En 2013, le contrebassiste Alexandre Perrot, le batteur Ariel Tessier et le saxophoniste Rémi Fox les rejoignent.

Entre compositions originales et standards revisités, le jazz se teinte ici de soul et de pop, reflétant le parcours d’une jeune génération de musiciens de jazz qui a écouté toutes sortes de musiques. Ils ne cachent pas l'impact reçu sur leur développement artistique de grands artistes, dont la musique déborde volontiers du cadre du jazz comme Brad Mehldau, E.S.T., Michael Brecker, Avishai Cohen… On sent combien le quintet se réjouit en revisitant des titres des Beatles, Duran Duran ou Elliot Smith. Mais ce qui séduit d’emblée à la première écoute, c’est la voix d’alto envoûtante de Léa Castro, pleine de swing, de douceur enveloppante et de force tranquille.

Influencée à la fois par de grandes dames du jazz telles que Nina Simone, Carmen McRae ou Diane Reeves, et par les figures de la soul que sont Otis Redding et Bill Withers, certaines de ses compositions puisent aussi leur inspiration dans un imaginaire coloré, de l'Espagne à l'Orient, sur les traces des origines Nord‐Africaines de Léa Castro.

Le dernier morceau en date écrit pour cet album, On Children, est ainsi une mise en musique d'un poème de Khalil Gibran extrait du « Prophète », accompagné d'un quatuor à cordes et porté par les deux voix unies de Léa Castro et Macha Gharibian.

Plus qu'une simple captation, cet album est le fruit d'une réflexion commune avec l’ingénieur du son Erwan Boulay, qui l'a enregistré et mixé. La direction artistique lors de l'enregistrement fut assurée par le pianiste Paul Anquez. Le choix, primordial, du lieu d'enregistrement s'est porté sur le Studio Sequenza, qui accueille aussi bien des sessions de jazz que de musique classique. Sa configuration permet d'enregistrer la majorité des instruments du groupe dans un même espace. Le résultat est un son plus acoustique et naturel, et qui restitue l'énergie d'une prise « live ».

L'instrumentation originale du quintet se voit déconstruite ou enrichie selon les titres, avec ou sans piano, avec violon ou flûte, batterie ou cajon, et des choeurs... On passe d'une énergie débordante à la douceur d'une musique de chambre où les timbres se mélangent subtilement, avec pour fil conducteur la voix et les émotions. Le Léa Castro Quintet a reçu en août 2015 le prix Sacem du Concours de Jazz Vocal de Crest.

Où écouter Léa Castro

jeudi 30 mars à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

Programmation musicale

Léa Castro « Roads »

My Favorite Things (R. Rodgers, O. Hammerstein II)

Neu Klang 4146

Léa Castro « Roads »

Between The Bars (Elliott Smith)

Neu Klang 4146

Carmen McRae « After Glow »

My Funny Valentine (R. Rodgers, L. Hart)

Decca DL-8583

Viktoria Tolstoy « Meet me At The Movies »

En Man (Marlowe's Theme) (David Shire, Rolf Börjlind)

ACT 9827

Mahalia Jackson « Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961 »

Just As I Am (W.B. Bradbury, C. Elliott)

Frémeaux 1324

Christophe Marguet, Guillaume de Chassy, Andy Sheppard « Shakespeare Songs »

Overture (Trad. 17ème siècle)

Abalone 98153

Magma « Kobaia »

Sckxyss (Christian Vander)

Seventh 574

Alexis Avakian « Hi Dream »

Adieu mon drôle (Alexis Avakian)

Paris Jazz Underground 017

Géraldine Laurent « At Work »

Chora coraçao (A.C. Jobim)

Gazebo 123

Joce Mienniel « Tilt »

Le Son des villes : Fer (Joce Mienniel)

Drugstore Malone 005

Clay Giberson « Pastures »

Solfeggio (C.P.E. Bach)

Origin 82724