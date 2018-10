L'actualité du jazz : Le "nouveau truc" de Christian McBride

Au sommaire aujourd'hui

Christian McBride à la Une

Jazz Culture article Jazz Culture : Black Indians

Jawn [jän] : nom. Une terme d’argot de Philadelphie. Terme polyvalent désignant une personne, un lieu ou une chose.

C’est certain, Christian McBride aurait pu appeler son nouvel ensemble, le Christian McBride Quartet ou le Christian McBride Group, ou un nombre quelconque d'autres variations un peu plus snob sur ce thème de base. Mais son nouveau quartet sans cordes - avec le trompettiste Josh Evans, le saxophoniste Marcus Strickland et le batteur Nasheet Waits - arrive avec un peu trop de cambouis sur les mains pour mériter un nom aussi guindé.

Si il y a une chose que le bassiste reconnu sait parfaitement, c’est qu’il n’y a pas de meilleur filon à exploiter que sa propre ville, en l’occurence Philadelphie. Christian McBride s’est alors tourné vers l’un des expressions familières les plus appréciées de la ville pour baptiser son dernier projet, Christian McBride’s New Jawn. Sur les débuts du groupe éponyme, ces quatre musiciens se tiennent habilement sur le fil du rasoir entre virtuosité palpitante et instinct déluré. “Christian McBride’s New Jawn” paraît chez Mack Avenue (dist. Pias).

“J’étais à la recherche de nouveau challenge “explique Christian McBride de la naissance de New Jawn. “Je n’ai pas souvent la chance de jouer dans un groupe sans cordes. Dans tous les grands groupes dont j’ai fait partie depuis dix ans, qu’il s’agisse de Pat Metheny ou de Chick Corea ou de mes propres projets, il y avait toujours au moins un instrument à cordes à mes côtés. Du coup, je voulais voir ce qui se passait si je retirais simplement les cordes.”

Appelez quelque chose un "jawn" à Philadelphie, et tout le monde saura que tout ce dont vous parlez. Avec un certain cachet hip, une forte dose d'âme et ce que l'on appelle dans la Cité de la fraternité une “atty-tood”.

”New Jawn” de Christian McBride a tout cela à revendre. Tout avait démarré en décembre 2015 pour ce groupe : une résidence de deux semaines au Village Vanguard qui allait se conclure sur l’évidence qu’un vrai groupe venait d’éclore. Ça tombait bien, le trio de Christian McBride avec le pianiste Christian Sands et le batteur Ulysses Owens Jr. venait de s’interrompre avec le départ sur des chapeaux de roues de la carrière de leander de Christian Sands. Une preuve de plus, s’il en était besoin, du talent de McBride pour repérer les nouveaux talents. Cette fois, à côté des deux “sérieux clients” que sont Nashett Waits et Marcus Strickland, c’est à la découverte d’un formidable jeune trompettiste, Josh Evans, que nous avons droit. Grandi à Hartford, Connecticut, il est l’un des derniers élèves du regretté Jackie McLean

