L'actualité du jazz : Laurent Marode, par ici la sortie

Laurent Marode, pianiste très présent sur la scène jazz française, est un passionné d’arrangements, de musiques de films et de belles mélodies. C’est également un accompagnateur privilégié de beaucoup de solistes et chanteuses de renom (David Sauzay, Ronald Baker, Lisa Lindsley, Denise King etc..). Après avoir composé la musique d'une quinzaine de films du patrimoine, d'une dizaine de pièces de théâtre et des disques sous son nom ou en sideman, il prend sa plume et écrit pour un nonet. Il embrasse alors l’idée d’appeler les meilleurs musiciens qu’il ait côtoyés dans sa carrière. A son grand bonheur, tout le monde est partant. "This Way Please" est né !

Ce disque est une invitation au spectacle. Laurent Marode est passionné de jazz et de cinéma. Quand il écrit pour cet orchestre, il cherche à plonger l'auditeur dans un espace au-delà de la simple écoute. Une aventure populaire et exigeante, une fresque musicale, une fiction. Brique après brique, mois après mois, le scénario s'est concrétisé. En utilisant ses talents d'arrangeur, Laurent Marode écrit sous influence des musiques qui l'ont fait voyager, le jazz, les musiques de film, les Beatles et surtout les bons ingrédients d'un roman : le suspense, l'allégresse, l'action et les personnages qu'il avait en tête depuis le début. Cinq soufflants et quatre musiciens à la rythmique dont un vibraphone pour créer des harmonisations avec le piano. Ça tourne… clap de fin. Le disque appartient désormais au public.

“This Way Please ! Sit down, the show will start soon.”

Où écouter Laurent Marode

jeudi 09 mars à 20h30 au Sunset à Paris (75) pour la sortie de l’album “This Way Please” chez Black & Blue

Fabien Mary (trompette)

Luigi Grasso (sax alto)

David Sauzay (sax ténor)

Jerry Edwards (trombone)

Frank Basile (sax baryton)

Laurent Marode (piano)

Nicholas Thomas (vibraphone)

Fabien Marcoz (contrebasse)

Mourad Benhammou –(batterie)

Programmation musicale

Laurent Marode « This Way Please »

Sacha's Mood (Laurent Marode)

Black and Blue 3448961081626

Laurent Marode « This Way Please »

Wives and Lovers (Burt Bacharach)

Black and Blue 3448961081626

Horace Silver « The Cape Verdean Blues »

Nutville (Horace Silver)

Blue Note 84220

Davy Mooney « Hope Of Home »

Hope Of Home (Davy Mooney)

Sunnyside 1463

Eddie Sauter, Bill Finegan « The Sons Of Sauter-Finegan »

Two Bats in a Cave (Bobby Nichols, Nick Travis)

Fresh Sound 915

Moutin Reunion « Deep »

Hope Street (Louis Moutin)

Jazz Family 009

Harold Mabern « Afro Blue »

Billie's Bounce (Charlie Parker)

Smoke Session

Charlie Parker « Ballads »

Lover Man (R. Ramirez, J. Davis)

Dreyfus 36751-2

Revolutionary Snake Ensemble « I Want That Sound ! »

Slippery When Wet (Ken Field)

Innova 941