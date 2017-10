L'actualité du jazz : Laurent de Wilde, le centenaire de Monk

Au sommaire aujourd'hui

Laurent de Wilde invité d'Alex Dutilh

invité d'Alex Dutilh 10 CD dédicacés à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ahmed Abdul Malik - Four Classic Albums

À l’occasion du centenaire de la naissance du génial pianiste et compositeur Thelonious Monk (10 octobre 1917 - 17 février 1982), ce nouvel album de Laurent de Wilde “New Monk Trio” qui paraît chez Gazebo, lui est entièrement dédié. Ses compositions sont reprises et arrangées pour un trio acoustique de choc composé de Jérôme Regard à la contrebasse, Donald Kontomanou à la batterie et Laurent de Wilde au piano.

Tous les trois proposent une lecture contemporaine du travail du pianiste, prouvant que sa modernité dépasse les limites du temps et continue d’agiter en profondeur les valeurs essentielles de la musique. Seule exception à la règle du répertoire : une composition de Laurent de Wilde en mémoire de Thelonious, Tune for T qu’il interprète en piano solo.

“En cette année 2017, nous célébrons le centenaire de la naissance du pianiste et compositeur Thelonious Monk. Dire qu’il a joué un grand rôle dans l’histoire du jazz est un euphémisme : à la fois au centre de la révolution collective du bebop tout en étant le chantre incontesté d’un individualisme musical qu’aucun zélote n’arrivera jamais à imiter, son héritage perdure et nourrit chaque nouvelle génération de musicien comme nul autre jazzman ne l’a fait avant ou après lui.

Il y a vingt ans, je publiais un livre sur sa vie et son oeuvre, “Monk”, qui connut un chaleureux succès et, depuis lors, il ne s’est passé de mois sans que l’on me demande quand j’enregistrerai un disque dédié à ses compositions. C’était pour moi un réel embarras : après avoir passé une partie conséquente de mon existence à étudier les multiples facettes de son génie et à en partager l’émerveillement avec mes contemporains, il m’était très difficile de me convaincre de la nécessité d’une reprise de ses titres, qui paraphraserait sans grâce l’éblouissante et singulière perfection de ses interprétations. Mais les années passant, je me suis progressivement habitué à emprunter quelques pièces de son répertoire pour les couler dans l’esprit musical de mon groupe du moment (Off Minor et Jackie-ing en acoustique, Shuffle Boil et Epistrophy en électronique).

Parallèlement, voici vingt ans que mes disques ne contiennent quasiment que des compositions originales - les précédents étaient constitués de standards réarrangés - et je me suis progressivement habitué à la sensation d’avoir un son et une couleur à moi qui se retrouvaient dans chacun de mes enregistrements. C’est dans ce contexte que, voyant arriver la date historique de la naissance de Thelonious, je me suis convaincu que le moment était venu de lui rendre hommage à ma façon : en reprenant ses mélodies et en les réarrangeant avec ma modeste palette de couleurs personnelle, recomposant parfois sa musique, choisissant pour cela un terrain qui m’est agréable et familier, le trio.

Le choix de Jérôme Regard à la contrebasse et Donald Kontomanou à la batterie semblait couler de source : partenaires depuis plusieurs années de mon trio Over the Clouds, c’est également en leur compagnie que s’est constitué le spectacle Ce que le Djazz fait à ma Djambe autour de l’acteur Jacques Gamblin. Leur joie de jouer et leur impressionnante créativité musicale restent toujours pour moi un émerveillement et je suis absolument enchanté de les compter à mes côtés. L’ingénieur du son de la session est Dominique Poutet, alias Otisto 23, partenaire depuis dix ans de notre aventure sonore Superfly associant piano, ordinateur et vidéo. Virtuose de l’ordinateur en live, il excelle également à enregistrer la musique acoustique dont il comprend intimement les ressorts et les enjeux: sa présence à nos côtés était incontournable.

J’ai choisi dans le répertoire de Monk les compositions qui me semblaient les plus propices à des interprétations-déformations-relectures. Modifications du tempo original, altérations des formes, éclatement des harmonies, rapprochement de plusieurs mélodies dans un seul morceau furent quelques uns des outils à ma disposition. Enfin, j’ai préféré privilégier les formats courts dont Thelonious était friand à ses débuts et dont j’apprécie l’impérieuse contrainte de clarté.” Laurent de Wilde

Où écouter Laurent de Wilde

mardi 10 octobre à 20h en direct sur Arte Concert

jeudi 26 octobre à 20h30 au Bal Blomet à Paris (75)

du lundi 04 au mercredi 06 décembre à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

Laurent de Wilde (piano)

Jérôme Regard (contrebasse)

Donald Kontomanou (batterie)

Laurent de Wilde - "Monk"

Paru le 22 mars 1996 aux éditions Gallimard "Monk" nous raconte que parmi les génies que compte la musique afro-américaine, Thelonious Sphere Monk est certainement le plus étrange, le plus singulier. Seul un musicien doublé d'un écrivain comme Laurent de Wilde pouvait, de la façon la plus vivante, nous décrire un univers de psychopathe protégé, tout autant qu'analyser tel thème, tel solo, telle conclusion paradoxale. En connaisseur du terrain, il nous fait visiter les lieux, dévoile des passages secrets et nous remet la clef, une fois qu'on est entré.

à réécouter émission Les légendes du jazz Thelonious Monk à la Maison de la Radio en 1964 (1/2)

à réécouter émission Le Matin des musiciens Horace Silver, avec Laurent de Wilde

à réécouter émission Banzzaï La playlist jazz de Nathalie Piolé : Thelonious Monk

Programmation musicale

Thelonious Monk « Solo Monk »

Dinah (take 2) (Akst, Lewis, Young)

Colombia 47854

Laurent de Wilde « New Monk Trio »

Misterioso (Thelonious Monk)

Gazebo 133

Laurent de Wilde « New Monk Trio »

Round midnight (Thelonious Monk)

Gazebo 133

John Beasley « Monk'estra, Vol 2 »

Evidence (feat. Kamasi Washington and Conrad Herwig) (Thelonious Monk)

Mack Avenue MAC1125

Steve Lacy « That's The Way I Feel Now, A Tribute to Monk »

Evidence (Thelonious Monk)

A and M Records AMLM 66600

Rhiannon Giddens « The American Epic Sessions »

The american epic sessions : One hour mama (Porter Grainger)

Colombia 88875135502

Emile Parisien « Sfumato »

Umckaloabo (Emile Parisien)

Act Music 98372

Vincent Courtois, Daniel Erdmann, Robin Fincker « Bandes originales »

Tarentelle (Nino Rota)

La Buissonne 397030

Stefan Orins « The Middle Way »

Henning Mankell (Stefan Orins)

Circum-Disc CIDI1701

Ahmed Abdul-Malik « Four Classic Albums »

E-Lail (The Night) (Ahmed Abdul-Malik)

Avid 1248