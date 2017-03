L'actualité du jazz : Laurent Cugny, Gil Evans Paris Workshop

Au sommaire aujourd'hui

Jazz Trotter : Diego El Cigala - Indestructible

A la tête d’un big band en forme de all-stars de la nouvelle génération du jazz hexagonal, l’arrangeur et compositeur Laurent Cugny revient à la musique en célébrant l’esprit et l’œuvre de son mentor Gil Evans. Entre classiques revisités et nouveau répertoire, il signe avec son « orchestre atelier » un double album qui confirme que, trente ans après leur collaboration, il est le principal héritier en Europe de l’arrangeur attitré de Miles Davis.

En 1987, Laurent Cugny effectuait en Europe une tournée de 21 concerts et enregistrait deux albums avec Gil Evans, qui comptent parmi les ultimes chefs-d'œuvre du légendaire arrangeur. Pour marquer son retour à la musique après s'être principalement consacré à la recherche et à l'enseignement universitaires, Laurent Cugny a entrepris, trente ans après leur collaboration, de célébrer la musique de celui qui fut pour lui non seulement un ami et un mentor mais également l'un des plus importants arrangeurs de la musique de jazz au XXe siècle, dont l'influence est encore considérable, tant pour les partitions orchestrales qu'il conçut sur mesure pour Miles Davis (“Miles Ahead”, “Porgy and Bess”, “Sketches of Spain”) que pour ses propres albums, qui sont des classiques du jazz en grande formation (“The Individualism of Gil Evans”, “Out of the Cool”...).

Ainsi est né le Gil Evans Paris Workshop, un orchestre de seize musiciens qui se place nominalement, avec l'accord de ses héritiers, sous l'égide du grand arrangeur, tout à la fois pour continuer à faire entendre ses partitions connues et méconnues mais aussi perpétuer son esprit et son attachement à un "orchestre atelier" dont le répertoire, constamment remis sur le métier, s'enrichit de nouvelles compositions de Laurent Cugny (le premier CD, “La vie facile”). Reprenant une instrumentation proche de celles qu'affectionnait Gil Evans, le GEPW redonne vie aux classiques de l'arrangeur (le second CD, “Time of the Barracudas”)tout en permettant aux musiciens de la nouvelle génération du jazz français qui le constituent de s'approprier et d'interpréter ce répertoire historique sans le figer.

« Où il est question de faire revivre l’esprit de Gil Evans plutôt que la lettre de sa musique, impossible à recréer. S’appuyer donc sur ses arrangements (des années 60 et 70 plus que 50), les utiliser comme base pour faire vivre un orchestre d’aujourd’hui. Mais aussi proposer des arrangements inédits sur des compositions inédites. D’où le terme d’atelier : atelier d’orchestre, atelier d’écriture. Dans ce but, j’ai choisi de m’entourer de cette magnifique génération de musiciens nés autour des années 1980, qui entendent et font le jazz d’aujourd’hui. » — Laurent Cugny

Gil Evans Paris Workshop :

Malo Mazurié (ou Alexis Bourguignon), Olivier Laisney, Quentin Ghomari, Brice Moscardini (trompette)

Bastien Ballaz, Léo Pellet (trombone)

Victor Michaud (cor)

Fabien Debellefontaine (tuba, flûte)

Antonin-Tri Hoang (sax alto)

Martin Guerpin (sax soprano et ténor)

Adrien Sanchez (sax ténor)

Jean-Philippe Scali (sax, clarinette basse)

Marc-Antoine Perrio (guitare)

Joachim Govin (contrebasse)

Gautier Garrigue (batterie)

Laurent Cugny (piano, Fender Rhodes, direction)

vendredi 07 avril à 21h au New Morning à Paris (75) pour la sortie de « Spoonful »

