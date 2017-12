L'actualité du jazz : Lande, quatre garçons dans la caverne

Au sommaire aujourd'hui

Lande est un bloc de terre glaise, pensé en 2015 par le contrebassiste Alexandre Perrot (Pj5, pAn-G). C'est sous son impulsion que le trompettiste Quentin Ghomari (Papanosh, Ping Machine), le saxophoniste Julien Soro (Big Four, Schwabb/Soro) et le batteur Ariel Tessier (Pj5, pAn-G) se réunissent, s'évertuant à former et à déformer les compositions du contrebassiste, leur donnant toute leur densité et leur force.

Éprouvant un même besoin, celui d'élaborer ensemble une musique qui fait sens, et qui casse les barrières de la temporalité, ce groupe se sculpte au fil du temps un son où l'intensité et la profondeur sont fondamentales. Ils façonnent la musique avec une rigueur libertaire, s'émancipant des codes.

En juin 2016, ils sont lauréats du 39ème Concours National de Jazz de la Défense, au cours duquel Alexandre Perrot remporte également le Prix d’instrumentiste. Leur premier disque “La Caverne”, enregistré en 2016 au studio Mesa par Charles Frossard, mixé et masterisé par Erwan Boulay au studio Libretto, vient tout juste de sortir,, distribué par Absilone.

Lande est un des piliers du Collectif Loo, qui rassemble de nombreux musiciens issus de la même génération du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris : Aloïs Benoît (pAn-G), Jean Dousteyssier (ONJ, Post-K), Rémi Fox (nOx.3), Timothée Quost). Ils oeuvrent afin de faire du jazz une forme d'expression musicale résolument actuelle.

« Ce groupe de jeunes musiciens délivre une musique très ouverte avec une implication et un engagement total. Un des concerts les plus enthousiasmants que l’on ait vus récemment.»

Jean-François Mondot, Jazz Magazine, Novembre 2015

"Certains éclairs de génie de ces instrumentistes hissent plus encore l'album au rang des vraies claques de ces derniers mois, et donne envie de se lover longtemps dans la caverne de ce quartet à suivre."

Pierre Tenne Jazz News, Juin 2017