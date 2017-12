L'actualité du jazz : Laia Genc, les oiseaux de Cologne

Au sommaire aujourd'hui

Laia Genc à la Une

La pianiste allemande Laia Genc a réuni pour son trio Liaison Tonique, le bassiste Markus Braun et le batteur Jens Düppe. Son nouvel album “Birds” paraît chez Double Moon (dist. Socadisc).

Laia Genc est née de parents turc et allemand. Elle a grandi à Berlin, avant de s’installer à Cologne où elle a étudié le piano jazz avec Hubert Nusse et John Taylor. En 2004, Laia Genc a passé une année au Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Sa quête d’identité et d’expression authentique s’exprime clairement dans ses compositions. Des éléments de jazz et de libre improvisation se combinent avec des influences orientales. Toujours à l’affût de son propre son, Laia Genc a choisi de s’appuyer sur le format du trio avec piano.

Pour Laia Genc, le jazz se nourrit avant tout d’histoires vécues, racontées à chaque fois différemment. Avec “Birds”, elle aborde des thèmes tels que la liberté, la transformation, une lune de juillet au coucher du soleil, le silence sous la mer... “J’aimerais amener les auditeurs dans un voyage intérieur. Ma vie est tellement riche grâce à la musique que je voudrais absolument partager cela !”. La pianiste, qui a composé neuf titres, souligne le fait qu’elle ne s’adresse pas qu’au strict public du jazz.

Quand les membres de Liaison Tonique imbriquent leurs discours pour défier ensemble la gravité, ils offrent un plaisir simple, la joie de l’instant avec légèreté. Ces petites pièces finement ciselées révèlent nombre de surprises dans chaque titre. Ce petit laboratoire d’arrangements pour trio va bien au-delà du simple jeu rythmique ou sonore et génère une puissance artistique. Les oiseaux peuvent prendre leur envol.