L'actualité du jazz : La Buissonne, 30 ans de son ingénieux, en public au New Morning à Paris

Au sommaire aujourd'hui

Les 30 ans de La Buissonne en direct du New Morning à Paris (75)

Invité :

Gérard de Haro, ingénieur du son, fondateur du label La Buissonne, directeur du studio La Buissonne, lauréat catégorie "professionnels du jazz" aux Victoires du jazz 2017

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Nancy Wilson, Cannonball Adderley

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Brightbird

Programmation musicale

Kyle Eastwood « The View From Here »

Route de La Buissonne (K. Eastwood, G. Flowers, A. McCormack)

Jazz Village 9570020

Stephan Oliva, Bruno Chevillon, Paul Motian « Fantasm »

It should have happened a long time ago (Paul Motian)

RCA 74321 73925 2

Bill Carrothers « Love and Longing »

Mexicali Rose (James Tenney, Helen Stone)

La Buissonne 397017

Vincent Courtois, Daniel Erdmann, Robin Fincker « Bandes originales »

Paris qui dort, Part 2 (Vincent Courtois)

La Buissonne 397030

Louis Sclavis « Les Violences de Rameau »

Charmes (Alain Gibert)

ECM 1588

Carla Bley, Remarkable Big Band « Appearing Nightly »

Awful Coffee (Carla Bley)

Watt 33

Susanne Abbuehl « The Gift »

This And My Heart (S. Abbuehl, E. Dickinson)

ECM 2322

Nancy Wilson, Cannonball Adderley « Nancy Wilson / Cannonball Adderley »

Save Your Love For Me (Buddy Johnson)

Capitol CJ32-5011

Brightbird « Brightbird »

Bird (Esteves Da Silva, Franco, Rohrer)

Arjuna Music 715

Vincent Courtois "Bandes originales"

Le ballon rouge (Maurice Leroux)

La Buissonne 397030

