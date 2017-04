L'actualité du jazz : L'ONJ fait étape à Oslo

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Daniel Zimmermann samedi 22 avril à 21h au Crescent à Mâcon (71) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Trotter : Tetraptych - Tetraptych

Olivier Benoit clôture son projet Europa en mettant le cap avec ses musiciens sur le Nord, direction Oslo. Une ville atypique, nichée au coeur d’une nature triomphante, qui poursuit sans cesse sa transformation architecturale et culturelle, entre traditions anciennes et incroyable modernité. Une ville qui donne le diapason de nouvelles conceptions artistiques au sortir du siècle dernier. Pour mettre la capitale norvégienne en musique, et en dresser un portrait subjectif, il aura fallu dans un premier temps s’en imprégner, vivre au rythme de ses saisons — source incontournable d’inspiration, point de départ de l’écriture.

L’exploration de cette quatrième capitale a fait naître chez Olivier Benoit le désir d’y associer des mots, une parole. Une évocation à deux voix qu’il a imaginée avec la complicité de l’écrivain et poète contemporain osloïte Hans Petter Blad. Cet auteur singulier, ciseleur du clair-obscur des âmes, a extrait de son oeuvre une série de poèmes réalistes, en écho à la musique composée par le directeur artistique. Pour incarner les textes, que l’auteur a lui-même traduits du norvégien à l’anglais, Olivier Benoit a porté son choix sur Maria Laura Baccarini, artiste aux multiples facettes, chanteuse autant que comédienne.

En une suite orchestrale dont les pièces offrent une dynamique très large, alternant moments intimistes et mélancoliques — à l’image d’une confession —, atmosphères hypnotiques et crescendos puissants, « Europa Oslo » nous plonge avec une rare intensité au coeur de la ville, de la chair de ses habitants, entre blessures, errances et renaissance.

L’univers panoramique d’Olivier Benoit, puisant toujours aux multiples sources du jazz, de la musique répétitive et du rock progressif, offre un écrin sur mesure à la plume élégiaque d’Hans Petter Blad, pour un hommage sensible à Oslo, nourri par la force d’expression de chacun des musiciens de l’orchestre et de Maria Laura Baccarini, interprète habitée.

Un ultime opus magnétique et passionnant.

Où écouter l'ONJ

vendredi 21 avril à 22h30 au théâtre d' Orléans (45)

samedi 22 avril à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93)

Olivier Benoit (composition, guitare)

Hans Petter Blad (textes)

Maria Laura Baccarini (voix)

Fabrice Martinez (trompette, bugle)

Fidel Fourneyron (trombone)

Jean Dousteyssier (clarinettes)

Alexandra Grimal (saxophone ténor)

Hugues Mayot (saxophone alto)

Théo Ceccaldi (violon)

Sophie Agnel (piano)

Paul Brousseau (Fender Rhodes, synthétiseur basse)

Sylvain Daniel (basse électrique)

Éric Echampard (batterie, électronique)

