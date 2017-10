L'actualité du jazz : Kyle Eastwood, en public au Théâtre de Grenoble, pour le Grenoble-Alpes Metropole Jazz festival

Au sommaire aujourd'hui

En public au Théâtre de Grenoble, pour le Grenoble-Alpes Metropole Jazz festival

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ahmed Abdul Malik - Four Classic Albums

3 invitations pour 2 pour le concert de Bojan Z et Julien Lourau dimanche 15 octobre à 17h30 au Vauban à Brest dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom.

3 invitations pour 2 pour le concert de Twins lundi 16 octobre à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93) .Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom.

3 invitations pour 2 pour le concert de Watchdog vendredi 20 octobre à 20h30 au théâtre Saint-Denis à Hyères dans le cadre de la saison de Jazz à Porquerolles. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom.

Invités :

Kyle Eastwood, contrebassiste

Salvatore Origlio, directeur du festival

Parution de "In transit" de Kyle Eastwood chez Jazz Village

Programmation musicale

Kyle Eastwood « In Transit »

Soulful Time (Quentin Collins)

Jazz Village 9570146

Kyle Eastwood « In Transit »

Boogie Stop Shuffle (Charles Mingus)

Jazz Village 9570146

Jeon Lim Yang « Déjà Vu »

Cherry (Jeon Lim Yang)

Fresh Sound NT529

Manu Katché « Live in Concert »

Shine and Blue (Manu Katché)

ACT 9577-2

Véronique Hermann Sambin « Basalte »

Bèel pwomèes (The Sidewinder) (V. Hermann Sambin, Lee Morgan)

Jazz Family 3341348158518

Bojan Z, Julien Lourau « Duo »_

Gradino Kolo_ (Bojan Z)

2birds1stone 29387402

Twins « *The Bridge Sessions 06 »

*Reflection (Fred jackson Jr., Stéphane Payen, Edward Perraud, Frank Rosaly)

The Bridge Sessions 06

Watchdog « Can of Worms »

Beerman in Breme (Anne Quillier)

Label Pince Oreilles