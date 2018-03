L'actualité du jazz : Kurt Elling en avant-première : questions à José Van Dam

Au sommaire aujourd'hui

José Van Dam invité de Alex Dutilh dans le cadre de la journée spéciale pour la parution de " Chansons d’automnes " aux éditions Radio France

“The Questions”, le nouvel enregistrement studio de Kurt Elling qui paraît chez Okeh/Sony, est la réponse musicale à ce moment particulier d’anxiété généralisée face à l’état du monde. Il concerne aussi bien des défis - personnel, politique, global, spirituel ou existentiel - que des espoirs et aspirations pour l’avenir. Kurt Elling offre un choix de titres surprenant, des classiques de Bob Dylan et Paul Simon, au jazz, que ce soit au travers du Great American Songbook que par deux nouveaux originaux.

Des dix chansons de “The Questions”, Kurt Elling raconte “Au début, je ne comprenais pas comment elles étaient reliées les unes aux autres”. Le titre global lui est finalement venu quand l’album a été mixé. Le célèbre saxophoniste Branford Marsalis, avec lequel il avait déjà collaboré pour “Upward Spiral” en 2016 a co-produit l’album avec le chanteur et joue sur trois titres. Quand ils travaillaient ensemble sur le mixage et l’ordre des chansons, Kurt Elling a réalisé qu’elles développaient toutes des versants différents des questions essentielles :

Qu’est-ce que cette vie ?

Le sens a-t-il une existence ?

Pourquoi y a-t-il tant de souffrance et de douleur ?

Où se trouve la source de la sagesse ?

“Nous sommes deux musiciens avec une démarche similaire, dit Kurt Elling de Branford Marsalis. Nous cherchons à pousser au maximum notre créativité en tant que jazzmen. Mais nous prenons évidemment en compte l’héritage musical que nous ont laissé nos héros, il serait inconcevable de l’escamoter. Nous sommes là pour jouer de magnifiques mélodies et exprimer des émotions fortes. Il s’agit d’être aussi vrais que possible.”

Kurt Elling (voix)

Marquis Hill (trompettes, bugle)

Branford Marsalis (producteur, saxophone)

John McLean (guitare)

Stu Mindeman (piano, orgue Hammond B-3)

Joey Calderazzo (piano)

Clark Sommers (basse)

Jeff “Tain” Watts (batterie)

Où écouter Kurt Elling

mardi 10 avril à 20h30 au Brassin à Schiltigheim (67)

mercredi 11 avril à 20h30 authéâtre Saint-Louis à Cholet (49)

vendredi 13 avril à 20h au théâtre de Caen (14) dans le cadre de La Nuit Du Jazz

dans le cadre de La Nuit Du Jazz samedi 14 avril à 20h30 au théâtre de Saint-Nazaire (44)

lundi 16 avril à 20h30 à l'Opéra de Nice Côte d'Azur à Nice (06) dans le cadre des Nice Jazz Festival Sessions

dans le cadre des Nice Jazz Festival Sessions mardi 17 avril à 20h30 à l'auditorium de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (92)

