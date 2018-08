L'actualité du jazz : Kip Hanrahan, les mille et une lunes

Au sommaire aujourd'hui

Après "Beautiful Scars", sorti en 2007 et "At Home in Anger" en 2011, "Crescent Moon Waning" de Kip Hanrahan, pourrait être l'aboutissement, l'achèvement d'une trilogie, mais on peut aussi le voir comme une douce vision distordue de la réalité. Certes, la plupart des musiciens que l’on entend sur ce dernier album sont à peu près les mêmes que sur les deux précédents. Certes, la manière d’envisager l’écriture de la musique est également la même : écrire avant d’entrer en studio, puis déconstruire l'écriture en studio afin de permettre à la musique d’émerger dans son essence à travers le jeu… Mais la passion et le désir de Kip Hanrahan pour rendre la musique accessible a forcément changé au fil des ans, de sorte que les trois disques, bien que formant un sous-groupe, sont aussi très différents.

Kip Hanrahan, 63 ans, natif du Bronx, d’origine judéo-irlandaise mais grandi dans un environnement portoricain explique : “Si on l’envisage “Crescent Moon Waning” comme un point culminant ou une conclusion, on se fourvoie car il n'y en a jamais vraiment. Nous avons tous tellement plus de musique à écrire. Oh, entre parenthèses, je suppose que, nous ne faisons des disques et de la musique que quand il y a des disques et de la musique qui demandent à être faits. Quand on en ressent la nécessité.

Il y a, cependant, une tonalité particulière, immédiatement reconnaissable comme étant la nôtre, claire et constante, à travers les enregistrements et les années. C'est quelque chose que la plupart des musiciens ont souligné indépendamment les uns des autres, à différents moments. Une continuité tonale plutôt amusante, puisque"Crescent Moon Waning" a été enregistré avec les instruments et les voix accordés sur le « la 432 » plutôt que sur le « la 440 » habituel !. Ce changement d'accord était notre façon de jouer sur différentes échelles humaines. C'est marrant, mais il semble, pour la plupart d'entre nous sur ce disque, que l’accordage en 432 semble rendre tout un peu plus lent et plus détendu, quelle que soit la rapidité et l'intensité de la musique.”

"Crescent Moon Waning" a été enregistré entre août 2015 et décembre 2016 à Manhattan et Brooklyn. Sauf le dernier titre de l'album, enregistré live en octobre 1984 à Nancy.

La liste des musiciens sur "Crescent Moon Waning" est un casting de grande classe, comme toujours chez le compositeur-leader. Par ordre d'apparition : Kip Hanrahan, Michael Chambers, Dick Kondas,; Brandon Ross, Luisito Quintero, Robby Ameen, Yunior Terry, Charles Neville, Lucia Ameen, Milton Cardona, Anthony Carrillo,; Richie Flores, Andy Gonzalez, Steve Swallow, Xiomara Laugart, Fernando Saunders, Josh Sinton,; Alfredo Triff, J.D. Allen, Mlle Jennifer Hernandez,; Roberto Poveda, David Rodriguez, Craig Handy, Lucy Penabaz, Giacomo Merega, Grayson Hugh, Senti Toy, Ignacio Berroa, Giovanni Hidalgo, Steve Berrios, Jack Bruce, Chico Freeman, Mario Rivera.

