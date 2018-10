L'actualité du jazz : Khalil Chahine, le café gourmand

Au sommaire aujourd'hui

“Le café Groppi est un lieu très ancien situé dans la ville du Caire. C’est un lieu de rencontres cosmopolites, un lieu de l’éphémère et du futile, de la légèreté et du paraître où, comme l’écrit Tristan Klingsor, les lettrés se querellent sur la poésie et sur la beauté.

Je me suis inspiré de ce souvenir d’enfance pour concevoir ces compositions et les enchaîner. Parfois nostalgiques d’une époque prometteuse, mais pas toujours, elles sont autant de portraits incertains, de moment que j’espère insouciants et profonds, légers, désinvoltes et graves.

J’ai eu beaucoup de chance de partager cette musique avec André Ceccarelli, Kevin Reveyrand, Christophe Cravero, Eric Seva mais aussi Jasser Haj Youssef, Analuna Chahine, Jean-Pierre Arnaud, Agnès Gutman et Icheme Zouggart. Le son est de Julien Bassères, le mixage de Marc Berthoumieux.” Khalil Chahine

Né en France de père égyptien et de mère américaine, Khalil Chahine, commence sa carrière de guitariste en accompagnant de nombreux artistes aux horizons bien différents : Michel Legrand, Martial Solal, Jacques Dutronc, Diane Dufresne, etc…

Il choisit ensuite de poursuivre son parcours principalement en tant que compositeur et arrangeur.

Ses compositions sont d’inspirations extrêmement variées, jazz, fusion, musique orientale, classique… Bien souvent on jurerait être à l’écoute d’une musique de film ; ce n’est pas un hasard puisque Khalil Chahine a souvent orienté sa carrière dans cette direction, composant, outre des jingles aussi prestigieux que le journal télévisé ou la météo de France 2 au milieu des années 90, des musiques de films telles que Vénus Beauté Institut ou encore Monsieur Batignole.

En 2012, Le Musée du Louvre propose à Khalil Chahine d’écrire une partition originale sur le premier film d’animation « Les aventures du Prince Ahmed », réalisé en 1926 par Lotte Reininger. Khalil Chahine a su porter un regard nouveau sur ce chef-d’oeuvre du patrimoine cinématographique. La musique conçue pour piano & celesta, violon oriental, guitare et percussions a été interprétée pendant la projection notamment sur la scène de l’Auditorium du Louvre en 2012, au Théâtre Liberté de Toulon dans le cadre du festival des Musiques pour l’écran en 2014 ainsi qu’au festival Jazz & Garonne à Marmande en 2015.

“Kafé Groppi” qui paraît chez Turkhoise / Socadisc le 19 octobre, est le 8ème album réalisé sous son nom.

Où écouter Khalil Chahine

A Paris (75) mercredi 12 décembre à 21h au Studio de L'Ermitage

Khalil Chahine (guitare)

Eric Séva (saxophones)

Christophe Cravéro (piano)

Kevin Reveyrand (basse)

André Ceccarelli (batterie)

Programmation musicale

Khalil Chahine « Kafé Groppi »

Cinqué (Khalil Chahine)

Turkhoise 007

Khalil Chahine « Kafé Groppi »

Kafé Groppi (Khalil Chahine)

Turkhoise 007

Anouar Brahem « Astrakan Café »

Astrakan Café (2) (Anouar Brahem)

ECM 1718

Lionel Loueke « The Journey »

Bouriyan (Lionel Loueke)

Aparte 184

Hubert Fol « And His Be-Bop Minstrels »

Night in Tunisia (D. Gillespie, F. Papparelli)

Fresh Sound 955

Theo Croker « Escape Velocity »

It's Gonna Be Alright (Theo Croker, Jewell Fortenberry, Kassa Overall)

Okeh 88875107562

NOLA French Connection « NOLA French Connection »

We're bout to party (Hippolyte Fevre)

Fo Feo 6790909

Sly Johnson « Silvere, Part 1 »

Skin (Sly Johnson)

Just Looking Prod.

The Bad Plus « Never Stop II »

Trace (Reid Anderson)

Legbreaker

Jakob Bro « Bay of Rainbows »

Copenhagen (Jakob Bro)

ECM 2618