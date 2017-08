L'actualité du jazz : Kevin Hays et Lionel Loueke, nouvelles d'espoir

Au sommaire aujourd'hui

Kevin Hays et Lionel Loueke à la Une

Jazz Culture article Jazz Culture : Vente aux enchères de vinyles Radio France

Après une première saison qui vit la sortie en souscription de 6 albums magnifiques (présentés au fur et à mesure dans Open Jazz), à raison d’un tous les deux mois en 2016, le jeune label new-yorkais Newvelle , a entamé une deuxième saison tout aussi prometteuse :

John Patitucci Trio avec Yotam Silberstein et Rogerio Boccato (février 2017)

Kevin Hays et Lionel Loueke Duo (juin 2017)

(juin 2017) Jon Cowherd Quartet, avec Steve Cardenas, Tony Scherr et Brian Blade (juillet 2017)

Chris Tordini Trio, avec Becca Stevens et Greg Ruggerio (août 2017)

Aruan Ortiz Solo Piano, revisitant la musique des grands compositeurs cubains (octobre 2017)

Rufus Reid Trio avec Steve Allee et Duduka Da Fonseca, plus le Sirius Quartet (décembre 2017)

Le principe de Newvelle : six sorties par an, chacune de qualité audiophile et en série limitée, la pochette 30cm reprenant une image d’un grand photographe et un texte original confié à un écrivain.

Elan Mehler, pianiste et co-producteur de Newvelle avec Jean-Christophe Morisseau, présente ainsi la sortie de “Hope”, le duo piano-guitare de Kevin Hays et Lionel Loueke :

La tension en musique mène souvent à des enregistrements et des performances passionnants : quand le discours du leader est brouillé par les commentaires de ceux qui l’entourent, quand quelqu’un pousse et que quelqu’un d’autre tire, quand le groupe ne se repose pas sur le rythme mais le transcende. L’enregistrement de Duke Ellington en 1962, “Money Jungle”, en trio avec Max Roach et Charles Mingus, était de ceux-là, intensément tendu. On peut l’entendre dans la manière dont Roach et Mingus s’accrochent l’un l’autre, mais leur respect pour Ellington est prioritaire et aboutit à ce qu’ils signent conjointement l’un des meilleurs enregistrement en trio jamais réalisé.

Avec “Hope”, Lionel Loueke et Kevin Hays n’ont pas besoin de trouver un point d’équilibre entre eux, parce qu’ils servent tous deux quelque chose d’autre. Quel que soit le nom qu’on lui donne - “vérité”, “puissance supérieure”, “musique” - il y a là comme un troisième personnage. En tant que musicien et en tant que producteur, j’ai été béni de pouvoir assister à l’éclosion de cette musique incroyable. Je n’ai rien connu de tel avant ce moment où Lionel et Kevin sont entrés dans le studio.

L’alchimie est un étrange mot pour moi. Quelles réactions microcosmiques se produisent quand deux musiciens se connectent aussi viscéralement ? Les musiciens parlent souvent de feeling time pour décrire cela. S’agit-il d’une communauté d’esprit quasiment mystique ? Le pays natal de Lionel Loueke, le Bénin en Afrique de l’Ouest est pourtant très éloigné de la ville natale de Kevin Hays, Greenwich, Connecticut. Y a-t-il une vérité profonde qu’ils auraient découvert tous les deux ?

Les compositions de cet album recèlent aussi leur propre synchronicité. Violeta a été écrit par Kevin pour la grande chanteuse, musicienne, folkloriste et compositrice chilienne Violeta Parra. Kevin l’a entendue pour la première fois dans un enregistrement avec le chanteur brésilien Milton Nascimento et est immédiatement tombé amoureux de sa voix et a dédié sa chanson au “grand esprit”. Veuve Malienne est le chagrin d’une femme qui a perdu son mari à la guerre et implore la paix.

Il y a ici une communauté d’intention et d’inspiration. Une recherche ou plutôt une mise en correspondance de ce qui se lirait entre les lignes. C’est bien sûr quelque chose qui est représenté et recherché dans toutes les musiques, pas seulement dans la musique improvisée, mais la connection entre Lionel Loueke et Kevin Hays est tellement limpide et intense que c’est difficile de ne pas essayer de la comprendre. Pour ces musiciens qui ont grandi à différents endroits du globe, cela représente un immense “espoir”.

à lire aussi article Jazz Trotter : lancement de la deuxième Saison Newvelle Records

à lire aussi article Jazz Bonus : campagne Kickstarter de Newvelle Records

à lire aussi article Jazz Trotter : l'indispensable Lionel Loueke