L'actualité du jazz : Keith Jarrett, la tentation de Venise

Ce double album « La Fenice » qui paraît le 19 octobre chez ECM/Universal, longtemps escompté, nous permet de découvrir Keith Jarrett en concert dans le cadre prestigieux du Gran Teatro La Fenice de Venise, le 19 juillet 2006. Ce décor – l’un des plus célèbres espaces dédiés à la musique classique en Italie – évoque instantanément quelques parallèles avec “La Scala”, l’enregistrement préféré du pianiste paru en 1995, mais chaque nouvelle performance de Jarrett en solo est un monde en soi, sa créativité protéiforme engendrant continuellement de nouvelles formes. “La Fenice” (le phénix) le présente s’appliquant à canaliser le flux de son inspiration en une suite de huit créations spontanées passant du blues à l’atonalité avec un bonheur d’expression constant. Dès les premières notes, l’auditeur se trouve embarqué dans un voyage constamment captivant. Dans la séquence de transition entre les pièces intitulées Part VI et Part VII, Jarrett surprend et émeut en faisant référence à l’air “The Sun Whose Rays”, extrait de l’opéra de Gilbert et Sullivan The Mikado.

En rappel il s’empare de la chanson traditionnelle My Wild Irish Rose (déjà enregistrée par le pianiste sur son album “The Melody At Night With You”) ainsi que du standard intemporel Stella By Starlight (très fréquemment joué en trio avec Gary Peacock et Jack DeJohnette notamment dans les disques “Standards Live et Yesterdays”). Le concert se termine par une tendre relecture de Blossom, un thème du pianiste créé en 1974 dans le légendaire album “Belonging” avec Jan Garbarek, Palle Danielsson et Jon Christensen.

“La Fenice” peut être considéré comme le point d’orgue d’une série de concerts en solo entamée en septembre de cette même année 2006 avec “The Carnegie Hall Concert”. Rendant compte de cette performance, Fred Kaplan du magazine The Absolute Sound avait écrit alors : “Ces pièces de concert, toutes de pures improvisations, sontdes modèles d’économie. Les thèmes sont exposés, explorés, revivifiés en subtiles variations, abandonnés, réinvestis, achevés — avec un sens de la forme constant du début à la fin. Les rappels sont de la même veine, animés de la même tension – lyriques et magnifiques.”

La parution de ce concert vénitien arrive à point nommé. A l’occasion de sa 62e édition le Festival International de Musique Contemporaine de la Biennale de Venise a remis à Keith Jarrett un Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière. C’est la première fois qu’un musicien de jazz reçoit cette récompense, qui par le passé s’est vue attribuée à des compositeurs contemporains comme, ces dernières décennies, Luciano Berio, Pierre Boulez, György Kurtág, Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina ou encore Steve Reich. Il existe bien sûr bien des façons d’être un “compositeur contemporain” et c’est ce que Keith Jarrett illustre de manière si éloquente dans “La Fenice”, façonnant en temps réel des formes et structures musicales d’une beauté inédite.

Programmation musicale

Keith Jarrett « La Fenice »

La Fenice, Part V (Keith Jarrett)

ECM 2601/02

Keith Jarrett « La Fenice »

Blossom (Keith Jarrett)

ECM 2601/02

Hubert Fol « And His Be-Bop Minstrels »

This Fol-ish Thing (Hubert Fol)

Fresh Sound 955

Mulatu Astatke « Afro-Latin Soul »

Mascaram Setaba (Mulatu Astatke)

Strut 156

Jacques Coursil « Trail of Tears »

Gorée (Jacques Coursil)

Universal 5324129

Nitai Hershkovitz « New Place Always »

Red Wagon Go (Nitai Hershkowitz)

Enja Yellowbird 7788

Antoine Pierre, Urbex « Sketches of Nowhere »

Dreams of Sand And Snow (Antoine Pierre, Bert Cools, Ben Van Gelder)

Igloo 293

Matyas Szandai, Mathias Lévy, Miklos Lukacs « Bartók Impressions »

Improvisation on Mikrokosmos 152 (Béla Bartók)

BMC 254

The Amazing Keystone Big Band « La Voix d'Ella »

Bess aime tellement la voix d'Ella (Philippe Lemercier)

A-Tisket, A-Tasket (Louiseville) (Van Alexander, Ella Fitzgerald)

A-Tisket, A-Tasket (Broadway) (Van Alexander, Ella Fitzgerald)

Association Moose

Bruno Råberg « Tailwind »

Le candide II (Bruno Råberg)

Red Piano 14599-4435

Raul Midón « If You Really Want »

Ride On A Rainbow (Raul Midón)

Artistry 7060