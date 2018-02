L'actualité du jazz : Kate McGarry, l'amour, sujet du jour

Au sommaire aujourd'hui

Kate McGarry à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Johnny Lytle - Four Classic Albums

“The Subject Tonight is Love” chez Binxtown, le label de Kate McGarry, est son premier album en trio. Le titre de l’album vient d’un poème du 14ème siècle, du poète persan et mystique Haifiz (Hâfez).

Sur cet album, le trio aborde un large éventail de chansons d’amour avec une approche d’ordre cinématographique.

D’innombrables poètes, philosophe, artistes, musiciens, écrivains et rêveurs, ont pris ce même sujet depuis Hâfez. Mais malgré sept siècles d’exploration, l’amour continue de s’avérer une source inépuisable de complexités et de mystères. Sur cet album, le trio relève cet éternel défi, envisageant le concept de l’amour dans toutes ces formes, sous plusieurs perspectives, au cours d’un douzaine de chansons.

L'amour n'est pas seulement le sujet mais la substance même de ce projet. “The Subject Tonight Is Love”, est le fruit de plus d’une décennie de travail et d’amitié. Kate McGarry et keith Ganz sont partenaires dans la vie comme en musique, alors que Gary Versace a été un proche et fréquent collaborateur de chacun des deux, une proximité entamée en 2007 pour l’album “The Target” de la chanteuse. Dans différentes combinaisons, tous trois ont travaillé ensemble sous la direction de chacun, ainsi qu’au côté du batteur et compositeur John Hollenbeck ou dans le groupe vocal Moss.

Seules des relations de longue date pouvaient ainsi conduire à la liberté et à la concentration qui s’entendent dans “The Subject Tonight Is Love”. Le trio a décidé de proposer un contre exemple aux divisions qui parcourent le monde actuel en mettant l’accent sur ce qui les rassemble. Même souci de solidarité avec leurs fans dans le financement participatif mis en place pour sortir l’album. “Spécialement en ces temps difficiles, les artistes ont la responsabilité de faire de la musique qui invite les auditeurs là où ils peuvent se connecter avec la tendresse et les aspirations du coeur humain, note Kate McGarry. “The Subject Tonight Is Love” est une lettre d’amour du jazz pour une année 2018 emplie d’espoir”.

A partir du don de Kate McGarry pour donner vie à des paroles, le trio a improvisé des scènes cinématographiques pour chaque chanson. Keith Ganz et Gary Versace ensemble ont eu recours à plusieurs instruments au cours de l’enregistrement, Keith Ganz ajoutant ses guitares acoustiques et électriques à la basse acoustique, sur un morceau, de la batterie, quand Gary Versace joue du piano, des claviers, de l’orgue et de l’accordéon. Kate McGarry s’est aussi mise au piano pour son propre Losing Startegy #4.

“La musique de Kate raconte des histoires, explique Ganz. Il y a un paysage sonore ou une ambiance qui colle à chaque morceau en particulier. À trois seulement, il est plus facile de dessiner un petit monde pour chaque chanson, de le façonner et le modifier à chaque fois que nous le jouons.”

“J’apprécie vraiment qu’il aient été si réceptifs et sensibles aux origines des histoires qui habitentles chansons, ajoute Kate McGarry. C’est très stimulant pour moi émotionnellement. Keith et Gary ont été capables de transmettre le récit de manière instrumentale. C’est quelque chose de très rare.”

BIO

Kate McGarry

Avec 7 CDs acclamés par la critique, dont une nomination aux Grammy, Kate McGarry n’est plus une inconnue. Le Wall St. Journal a qualifié sa musique de "austère et élégante", pendant que le New York Times la considérait "astucieuse et sensible". Son album de 2012, “Girl Talk” (Palmetto), un hommage à ses vocalistes féminines visionnaires préférées figura parmi les 20 meilleurs enregistrements de l’année pour les critiques de DownBeat. En 2014, Kate McGarry et son mari, le guitarist Keith Ganz, ont célébré leurs 10 ans de vie commune avec leur premier duo live, ”Genevieve and Ferdinand” (Sunnyside). Après avoir enseigné au New England Conservatory de Boston, Kate est aujourd’hui professeur à la Manhattan School of Music.

Kate McGarry (voix, composition)

Keith Ganz (guitare, basse)

Gary Versace (accordéon, clavier)

Kate McGary est en concert le 14 février au Jazz Standard à New York pour le Valentine's Day

Programmation musicale

Kate McGarry, Keith Ganz, Gary Versace « The Subject Tonight Is Love »

My Funny Valentine (Rodgers, Hart)

Binxtown 700261461700

Kate McGarry, Keith Ganz, Gary Versace « The Subject Tonight Is Love »

Mr. Sparkle / What A Difference A Day Made (Ganz / Grever, Adams)

Binxtown 700261461700

Miles Davis « My Funny Valentine »

My Funny Valentine (Rodgers, Hart)

CBC 85558

Johnny Lytle « Four Classic Albums »

Lela (Johnny Lytle)

Avid Jazz 1275

Magic Malik « Fanfare XP »

Mult-XP-3 (Olivier Laisney)

Onze Heures Onze 843409

Thomas de Pourquery « Sons of Love »

Sons of Love (Thomas de Pourquery)

Label Bleu 6723

Alfredo Rodriguez « The Little Dream »

Besame Mucho (Consuelo Velasquez)

Mack Avenue 1130