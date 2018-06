L'actualité du jazz : Kamasi Washington, à la Terre comme au ciel

Au sommaire aujourd'hui

Kamasi Washington à la Une

Le très attendu successeur de “The Epic”, “Heaven and Earth” se décompose en deux parties. Kamasi Washington y expose successivement ses pensées sur le monde actuel, qu’il considère comme un chaos global et sur un futur envisagé comme un havre de bonheur possible.

Le saxophoniste explique : “Le monde dans lequel vit mon esprit, vit dans mon esprit. Cet idée m’a inspirée pour faire l’album “Heaven and Earth”. La réalité que nous vivons est une simple création de notre conscience, mais notre conscience crée cette réalité à partir d’une expérience personnelle bien réelle. Nous sommes simultanément les créateurs et les créations de notre univers personnel. Le versant “Terre” de cet album représente le monde comme je le vois de l’extérieur, le monde dont je fais partie. Le versant “Paradis” de cet album représente le monde comme je le vois intérieurement, le monde qui est une partie de moi. Qui je suis vraiment se situe quelque part entre les deux.”

Le riche univers visuel qui accompagne la sortie de ce double album est réalisé par Jenn Nkiru, et est inspiré par le film ‘Heaven and Earth’, projet collaboratif qui sortira plus tard cette année. Pour enregistrer les 16 pistes qui composent “Heaven and Earth”, Kamasi Washington a invité son groupe, The Next Step, ainsi que des membres du collectif The West Coast Get Down à l’accompagner aux Henson Studios de Los Angeles. La musique est composée, écrite et arrangée par Kamasi Washington, à l’exclusion d’un nouvel arrangement du classique de Freddie Hubbard Hub Tones et du thème de Fists Of Fury, incontournable des films de Kung Fu, ainsi que d’un morceau composé par Ryan Porter.

Aux côtés du saxophoniste, on retrouve Thundercat, Terrace Martin, Ronald Bruner, Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn, Tony Austin et bien d’autres.

Les deux heures et demie de musique de ‘Heaven and Earth’ sont disponibles en édition Deluxe Double CD ainsi qu’en Quadruple Vinyle Gatefold de toute beauté.

Programmation musicale

Kamasi Washington « Heaven and Earth »

Fists of Fury (Joseph Koo, Ku Chia Hui, James Wong)

Young Turks 176

Kamasi Washington « Heaven and Earth »

Vi lua vi sol (Kamasi Washington)

Young Turks 176

Grant Green « Funk in France, From Paris to Antibes, 1969-70 »

Untitled Blues (Grant Green)

Resonance 2033

Marjolaine Reymond « Demeter No Access »

Demeter No Access (Emily Bronté, Marjolaine Reymond)

Cristal

Sun Ra « Jazz in Silhouette »

Enlightenment (Sun Ra)

Evidence 22012

Radka Toneff, Steve Dobrogosz « Fairytales »

My Funny Valentine (Rodgers, Hart)

Odin 9561

Binker and Moses « Alive in the East ? »

The River's Tale (Binker Golding, Moses Boyd)

Gearbox 1547