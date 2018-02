L'actualité du jazz : Julian Lage, la modernité éclairée

Au sommaire aujourd'hui

Julian Lage à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Etta James - Five Classic Albums

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Madeleine et Salomon jeudi 08 février à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Découvert avec un 1er album en 2009 (« Sounding Point », nominé aux Grammy Awards), prodige dont le talent a été révélé dans un documentaire en 1997 « Jules at 8 » (nominé aux Oscars), Julian Lage s’impose comme l'une des voix les plus originales de la guitare jazz américaine d’aujourd’hui !

« Je voulais que toutes les chansons de cet album soient basées sur un groove dansant, une sorte de sensualité, quelque chose qui fait se sentir bien avant même que la guitare entre dans la partie »

Sur « Modern Lore », deuxième enregistrement en studio de Julian Lage avec son trio, le compositeur et guitariste se concentre sur le groove, construisant ses mélodies et ses solos autour du travail de la prodigieuse section rythmique : le contrebassiste Scott Colley et le batteur Kenny Wollesen, dans la droite ligne de son premier album « Arclight » en 2016. Là aussi, l’album est produit par son ami et collaborateur Jesse Harris (chanteur et compositeur).

Avec « Arclight », déjà produit par Jesse Harris, il dévoile son premier trio à la guitare électrique et s’inspire des sons et de l’attitude déjantée de l’ère jazz pré bebop, au moment où « musique country, jazz et swing cohabitaient dans cette période étrange », comme il aime à le rappeler. Il avait 27 ans. Cette fois, il intègre la sensibilité, si ce n’est purement et simplement le son même du début du rock and roll, une forme hybride pilotée par le rythme, la personnalité et une passion pour la guitare électrique.

« La dernière fois c’était une combinaison entre la guitare électrique en tant que voix en interaction avec ces chansons d’avant l’ère bebop. J’ai voulu faire un enregistrement de jazz de la façon dont j’avais toujours rêvé de le faire, se souvient Lage. « Modern Lore » est l’évolution de ce son, à travers le prisme des compositions originales. Ces pièces sont plutôt conçues à l’image de celles du début du rock and roll, des premières années de Little Richard ou de Bo Diddley, dans laquelle la première mesure donne le ton du morceau. Le son du groupe emmené par ces rythmes et par la guitare est plus qu’une voix puissante ; c’est plus dynamique. »

à lire aussi article Jazz Trotter : Fred Hersch, Julian Lage

Programmation musicale

Julian Lage « Modern Lore »

The Ramble (Julian Lage)

Mack Avenue 1131

Julian Lage « Modern Lore »

Atlantic Limited (Julian Lage)

Mack Avenue 1131

Julian Lage « Modern Lore »

Look Book (Julian Lage)

Mack Avenue 1131

Ray Charles « Modern Sounds in Country and Western Music »

It Makes No Difference Now (J. Davis, F. Tillman)

Rhino R2 70099

George Cotsirilos « Mostly in Blue »

Wes Side Blues (George Cotsirilos)

OA2 22151

Etta James « Five Classic Albums »

I Just Want To Make Love To You (Willie Dixon)

Avid Jazz 1264

Madeleine et Salomon « A Woman's Journey »

All The Pretty Horses (Trad)

Promise Land 12

Sons of Kemet « Your Queen is a Reptile »

My Queen is Harriet Tubman (Shabaka Hutchings)

Impulse

Airelle Besson, Sylvain Rifflet « Rocking Chair »

Boo Boo (Airelle Besson)

Chief Inspector 200708

John Raymond, Real Feels « Joy Ride »

The Times They Are A-Changin (Bob Dylan)

Sunnyside 1501