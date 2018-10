L'actualité du jazz : Joshua Redman déguisé en James Farm, en public au Nîmes Metropole Jazz Festival

Au sommaire aujourd'hui

En direct du Carré d'Art à Nîmes dans le cadre du Nîmes Metropole Jazz Festival

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Greg Zlap vendredi 12 octobre à 20h30 au Foyer d'Aubarne à Sainte-Anastasie (30) dans le cadre de la Soirée Blues du Nîmes Métropole Jazz Festival. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 12 octobre à 20h30 au Foyer d'Aubarne à dans le cadre de la Soirée Blues du Nîmes Métropole Jazz Festival. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Vincent Peirani vendredi 12 octobre à 20h30 à L'Hectare à Vendôme (41). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 12 octobre à 20h30 à L'Hectare à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Fidel Fourneyron samedi 13 octobre à 20h45 au Maquiz'artd'Eymet (24). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Invités :

Joshua Redman , compositeur, saxophoniste

, compositeur, saxophoniste Stéphane Koshoyan, directeur du festival

en savoir plus événement Open Jazz et Banzzaï en direct du Nîmes Métropole Jazz Festival 2018

Programmation musicale

James Farm « City Folk »

Two Steps (Matt Penmann)

Nonesuch 7559795355

James Farm « City Folk »City Folk (Joshua Redman)

Nonesuch 7559795355

Charlie Haden, Brad Mehldau « Long Ago and Far Away »

Au Privave (Charlie Parker)

Impulse

Ambrose Akinmusire « Origami Harvest »

A Blooming Bloodfruit in a Hoodie (Ambrose Akinmusire)

Blue Note

Greg Zlap « Road Movie(s) »

Mo Better Blues (Bill Lee)

Nocturne 0826596029269

Daniel Humair « Sweet & Sour »

Oppression (Émile Parisien )

Laborie Jazz 19

Fidel Fourneyron « Animal »

Coq (Fidel Fourneyron)

ONJ 008